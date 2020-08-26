7.21事件│警重新定性非「無差別襲擊」　改稱18分鐘到場

7.21元朗事件發生逾年，警方今日（26日）拘捕13人，是首度有非「白衣人」被捕，連同早前拘捕的44名白衣人，事件至今共有57人被捕。警方下午於記者會上，重新定性事件為「7.21元朗衝突」，由持不同意見及派別人士的對峙及聚集演變成為的暴力衝突事件，又指「無差別」是不正當的描述，新界北高級警司陳天柱形容當時情況是「雙方勢均力敵、旗鼓相當」。此外，以往備受爭議的39分鐘「無警時分」，警方今日改稱當時用了18分鐘到場。

警重新定性為「不同意見人士」暴力衝突

去年721元朗事件發生翌日，特首林鄭月娥聯同一眾司局長，以及時任警務處處長盧偉聰會見記者，並回應7.21遊行後的中聯辦衝突及元朗襲擊兩件事，三人表示強烈譴責暴力。當中盧偉聰表示元朗發生「一些暴力襲擊事件」。翻查資料，警方於去年7月22日凌晨發聲明譴責21日於上環及元朗發生的暴力行為，當中指「有人在元朗港鐵站月台及車廂內襲擊乘客，導致多人受傷」。

但今日警方在交代立法會議員林卓廷及許智峯被捕的記者會上，新界北總區高級警司（刑事）陳天柱表示，7.21元朗衝突是指「去年7月21日當晚在元朗及西鐵站附近，持不同意見及派別人士的對峙及聚集演變成為的暴力衝突事件」。

警形容「雙方勢均力敵、旗鼓相當」

陳天柱又指，「無差別（襲擊）呢個係不正當嘅描述」，他解釋當晚是有人首先聚集，繼而互相對峙，雙方聚集的人不斷將對峙升級，並形容當時很多市民正常出入閘，對峙期間列車服務正常，同一收費區內、另一個出口無事發生，總共有350人入閘、600人出閘均正常出入，「見到淨係一啲聚集嘅人將衝突升級，跟住發生一啲不愉快事件」，續指雙方勢均力敵、旗鼓相當。

新界北總區高級警司（刑事）陳天柱今日在記招上指，7.21是持不同意見及派別人士的對峙及聚集演變成為的暴力衝突事件。 （黃偉民攝）

稱網上流傳片面、虛假訊息 指記者旁述誤導

陳天柱就721事件作出反駁，稱網上流傳許多片面、扭曲、誤導、甚至虛假的訊息，加上現場西鐵站內兩個直播片段，其中一個片段，有人聲稱是一直去到尾，「其實唔係嘅，中間有停頓，睇唔到事實嘅全面。」，並形容另一傳媒進行直播，卻「大部分時間鏡頭只係影向單邊行為」，加上旁述，令人誤會為「無差別襲擊」。陳天柱反指，警黑勾結的指控根本子虛烏有，毫無事實根據，形容警黑勾結是污名化，只想削弱警方執法能力，以達到政治目的。

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警改口稱18分鐘到場 指早前認39分鐘是未能掌握閉路電視

當晚長達39分鐘的「無警時分」備受批評，然而警方今指接獲指示到場用了18分鐘。陳天柱表示，根據閉路電視拍攝情況，當晚元朗西鐵站內本來是平靜，有零星衝突，然後大堂大致恢復平靜。直至10時45分，有議員進入元朗大堂進行Facebook直播，大批人在大堂聚集，很多白衣人於10時48分鐘才到達，數幾分鐘後有3名警員到元朗西鐵站處理，發現有大量人聚集對峙，當時未有暴力情況，於是暫時撤離，要求上級增援。

陳天柱指，元朗快速應變部隊於10時57分收到指示，召集人手及裝備，於11時15分到達西鐵站，他指應該以10時57分收到指示時間計算，所以是用了18分鐘到場。「絕對唔係初時、曾經講過嘅39分鐘，因為當時第一時間描述嘅39分鐘，只不過係當時未能掌握全面閉路電視嘅情況，係我哋依家掌握足情況之後，我哋係作出澄清。」

翻查資料，元朗分區指揮官葉劍影於去年7月22日下午回應事件時稱，根據警方的資料，當晚10時41分，市民報稱在元朗西鐵站被穿白衣人士威嚇，警方在10時45分派出巡邏人員前往。兩名巡邏人員到西鐵站後，發現警力及裝備未足及應付現場眾多人數。兩名警員經考慮後，向上線匯報要求增援。四輛巡邏車到場是11時20分。傳媒其後都以警方當晚10時41分接報、11時20分到場為計算，歷時39分鐘。

三日後2019年8月26日的記者會上，新界北總區指揮官曾正科回應為何需時40分鐘才到達元朗站現場時，一度表示「我相信沒有40分鐘，是39分鐘」，又表示可能需要就人手調配作出檢討。

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