721事件｜警就元朗事件再拘13人　涉西鐵站互掟雜物、南邊圍衝突

警方今日（26日）早上就去年「7.6光復屯門公園」及「721事件」至少拘捕16名人士，民主黨立法會議員林卓廷及許智峯雙雙被捕，當中林卓廷涉嫌參與去年「7.21事件」暴動，被捕人士現正被扣留調查。警方今午3時30分會於新界北總區總部召開記者會，交代案情。

7.6光復屯門公園後 示威者包圍男子強行刪手機相

新界北總區高級警司（刑事）陳天柱交代案情指，第一宗案件關於去年7月6日的「光復屯門公園」。他指當日下午公眾遊行完結後，有示威者仍在杯渡路屯門警署聚集。直至晚上9時許，示威者包圍一名男子，指他之前拍攝了示威者容貌，包括71立法會事件，示威者於是強迫他交出手機及刪除片段。其後有人聲稱為了協調事件而介入，並要求受害人刪除相片，稱不要讓警察追究示威者，最後有人打開傘陣，強行搶走手機及刪除資料。

警方經深入調查，今日拘捕3男1女，年齡介乎27至43歲，當中包括林卓廷、許智峯、曾姓男廚師及鍾姓女社工。3名男子涉嫌企圖妨礙司法公正，許智峯及鍾女另涉不誠實取用電腦及刑事毀壞，曾男另涉與其他不知名人士非法集結。警方強烈譴責有人公然欺凌、企圖妨礙司法公正，有可能令警方無法繼續調查犯罪行為。

（黃偉民攝）

第二宗案件為「元朗721事件」，陳天柱今日在記招上將去年「元朗721事件」定義為「元朗及西鐵站附近持不同派別意見的人士的對峙及聚集，演變成為的暴力衝突事件。」。陳指，警方今日再作出拘捕行動，拘捕了13名男子，年齡介乎26至48歲，職業包括議員、銀行副總裁、接聽員、社工、廚師、倉務、司機等，部分人有黑社會背景。

陳天柱表示，元朗衝突共分四部分，當中第二及第三部分為今日拘捕的主要部分：

第一部分：721下午至傍晚，一批身穿白衣人在元朗雞地、鳳悠北街一帶聚集，接近晚上10時有人報稱被多人襲擊，導致他背部受傷。

第二部分：發生在元朗西鐵站內。根據閉路電影，當晚10時40分，有數名手持標語木牌的人士，追趕一名身穿黑衣的女子進入站內收費區，雙方不斷有人加入。一方用標語木牌、木棍等攻擊，另一方就以長傘還擊，衝突約1至2分鐘後恢復平靜。

第三部分：直至數分鐘後，有議員到達大堂進行網上直播，於是有人在站內聚集。數分鐘後，有白衣人進入地鐵站未收費區，雙方隨即隔閘對罵、互扔雜物、叫口號等，有身穿黃背衫、正在拍攝的男子行出閘外被襲擊，雙方衝突急劇惡化，站內有人用消防喉、消防滅火筒噴射，最後發生通往月台樓梯口及車廂內的襲擊事件。

第四部分：當晚凌晨時份，再有兩批人於元朗站英龍圍出口衝突。事件發展至深夜，有大批黑衣人湧入南邊圍村附近，與村內人對峙衝突。

警方指今拘捕「另一派人士」

陳天柱續指，警方早前就「721事件」已拘捕44人，其中8人被控暴動罪及串謀蓄意傷人罪。被捕的44人，有7人牽涉雞地施襲部分、18人屬元朗站內衝突部分、4人屬英龍圍一帶衝突，15人涉及南邊圍村衝突。

而警方今日的拘捕行動涉及另一派的人士，拘捕的13人中，有7人涉及於元朗站內的衝突部分，6人涉及英龍圍及南邊圍衝突部分。事件中有31名傷者聯絡警方進行調查。

（黃偉民攝）

警方指，去年7月6日晚上約8時30分，一批示威者於屯門警署外聚集，其間多人包圍一名男子，指其以手機拍攝示威者，有人取去該名男子手機，並刪去手機內的資料。新界北總區重案組人員經進一步調查後，今日（26日）分別於沙田、西區、天水圍及屯門拘捕3男及1女，年約介乎27至43歲，當中包括林卓廷及許智峯，涉嫌「意圖妨礙司法公正」、「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」、「刑事毀壞」及「非法集結」。另外，有關「721事件」，警方共拘13名男子，年齡介乎26至48歲，而林卓廷涉及參與721暴動。