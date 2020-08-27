一連兩日沙灘現貓狗屍！南丫島大灣肚沙灘現兩膠籠　藏12具貓屍體

一連兩日沙灘現動物屍體！今日（27日）早上7時40分，有市民途經南丫島大灣肚沙灘，發現沙灘有2個綁有索帶的膠籠，他赫見籠內有12具貓屍，立即報警。現場可見，該2個膠籠相距約100米，每個籠各載有6具貓屍體，牠們已嚴重腐爛並傳出惡臭，屍體由愛協職員檢走。案件暫列殘酷對待動物，交由長洲分區刑事調查隊第1隊跟進。 另外昨日（26日）赤柱黃麻角徑對開石灘，有市民發現1個灰色寵物籠內，藏有3具狗屍。早前，海關截停1艘走私快艇檢獲12隻狗，疑有居內地港人「走私」愛犬北上團聚。至於今次事件，不排除有走私客為逃避執法人員追截，將貓連籠拋落海，釀成慘劇。 香港愛護動物協會嚴重譴責此極度殘酷對待動物的行為，並會全力協助警方及相關執法組織跟進事件，期望盡快將兇徒輯獲。

早前警方及海關採取反走私行動，發現2艘快艇駛向梅窩碼頭，人員之後追擊及截停快艇。於快艇檢獲12隻狗，牠們被困在4個寵物籠內，品種包括貴婦犬、摩天使、約瑟爹利及松鼠狗等，所有狗均有植入晶片，不排除有人飼養。

早前海關指，救起的狗隻全部有晶片註冊，是有人飼養的犬隻，初步相信新冠肺炎疫情下，港人返內地居住，為避14天強制檢疫冒險以走私形式，由香港托運狗隻往內地團聚；至於今日及昨日的沙灘動物屍體事件，不排除有不法分子於走私途中，為了逃避執法人員追截，將貓狗連籠拋落海，釀成慘劇。

今日（27日）早上7時40分，有市民途經南丫島大灣肚沙灘，發現沙灘有2個綁有索帶的膠籠，他赫見籠內有12具貓狗屍，立即報警。（愛協提供圖片）

香港愛護動物協會稱今(27日)早上接獲警方通知，於南丫島大灣肚沙灘發現盛有動物屍體的寵物籠，要求協會派員到場協助。協會3名督察趕抵現場，並在該沙灘及附近石灘發現2個寵物籠，打開後發現各盛有6隻動物屍體，全部均已嚴重發漲及腐爛。據初步檢核，相信12隻動物均為貓隻，全部均有植入晶片。有關動物屍體為案件的警察證物，愛協督察已將屍體帶返協會香港中心保存。愛協嚴重譴責此極度殘酷對待動物的行為，並會全力協助警方及相關執法組織跟進事件，期望盡快將兇徒輯獲。