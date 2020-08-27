7.6光復屯門｜林卓廷許智峯通宵拘留　下午西九裁判法院提堂

民主黨立法會議員林卓廷及許智峯，與另外2人因去年「7.6光復屯門公園」行動中，疑刪除一名男子影示威者容貌的手機相，涉「企圖妨礙司法公正」、「不誠實取用電腦」、「刑事毀壞」及「非法集結」等4宗罪被捕。 警方指新界北總區重案組人員諮詢法律意見後，已暫控一名38歲許智峯一項「意圖妨礙司法公正」罪、一項「不誠實取用電腦」罪及一項「刑事毀壞」罪，案件將於今日（27日）下午在西九龍裁判法院提堂。據悉林卓廷亦將於下午2時在西九龍裁判法院提堂。

通宵拘留被拒保釋，許智峯下午西九龍裁判法院提堂。（資料圖片／歐嘉樂攝）

事發於去年7月6日，網民發起「光復屯門公園」遊行，不滿被公園「大媽」表演滋擾，當日主辦組織指約一萬人參與。警方指當日下午公眾遊行完結後，有示威者仍在杯渡路屯門警署聚集。直至晚上9時許，示威者包圍一名男子，指他之前拍攝了示威者容貌，包括7月1日立法會事件，示威者於是強迫他交出手機及刪除片段。其後有人聲稱為了協調事件而介入，並要求受害人刪除相片，稱不要讓警察追究示威者，最後有人打開傘陣，強行搶走手機及刪除資料。

警方經深入調查，昨日（26日）拘捕3男1女，年齡介乎27至43歲，當中包括林卓廷、許智峯、曾姓男廚師及鍾姓女社工。3名男子涉嫌「企圖妨礙司法公正」，許智峯及鍾女另涉「不誠實取用電腦」及「刑事毀壞」。昨晚7時許，許智峯報稱身體不適，由警員押解下前往北區醫院治理。許智峯代表律師表示，許於下午1時許完成所有調查程序，惟警方一直拒絕讓許智峯申請保釋。

民主黨指許智峯涉及3項罪名。（民主黨fb圖片）