7.6光復屯門｜男子影示威者容貌遭刪手機相　警拘林卓廷、許智峯

警方今日（26日）就去年「7.6光復屯門公園」拘捕3男1女，當中包括立法會議員林卓廷及許智峯。警方交代案情指，7.6遊行結束後，有示威者仍在杯渡路屯門警署聚集，其後包圍一名男子，指他拍攝了示威者容貌，並強迫他交出手機及刪除片段。其後有人聲稱為了協調事件而介入，並要求受害人刪除相片。最後多人開傘陣，取去男子手機及刪除資料。被捕人士涉「企圖妨礙司法公正」、「不誠實取用電腦」、「刑事毀壞」及「非法集結」等4宗罪。

當日傍晚，一名戴口罩黑衣男子被指拍攝示威者，一度被大批示威者包圍。（資料圖片）

7.6光復屯門公園後 示威者包圍男子強行刪手機相

新界北總區高級警司（刑事）陳天柱交代案情指，案件關於去年7月6日的「光復屯門公園」。他指當日下午公眾遊行完結後，有示威者仍在杯渡路屯門警署聚集。直至晚上9時許，示威者包圍一名男子，指他之前拍攝了示威者容貌，包括71立法會事件，示威者於是強迫他交出手機及刪除片段。其後有人聲稱為了協調事件而介入，並要求受害人刪除相片，稱不要讓警察追究示威者，最後有人打開傘陣，強行搶走手機及刪除資料。

警方經深入調查，今日拘捕3男1女，年齡介乎27至43歲，當中包括林卓廷、許智峯、曾姓男廚師及鍾姓女社工。3名男子涉嫌「企圖妨礙司法公正」，許智峯及鍾女另涉「不誠實取用電腦」及「刑事毀壞」，曾男則涉與其他不知名人士非法集結。警方強烈譴責有人公然欺凌、企圖妨礙司法公正，有可能令警方無法繼續調查犯罪行為。

疑用手機拍攝示威者樣貌 黑衣男子被包圍

去年7月6日網民及屯門街坊發起「光復屯門公園」遊行，不滿被公園「大媽」表演滋擾，當日主辦組織指約一萬人參與。遊行期間及結束後，發生多次懷疑有遊行人士被襲擊事件，示威者多次將疑人包圍。直至晚上，近400人包圍屯門警署，其間不斷叫囂及用燈照向警署。及後在場人士包圍一名男子，指他早前曾於包圍警總時拍攝示威者樣貌，在場人士質疑男子目的。該名男子則聲稱自己「反送中」，在場人士希望他回答當天有否拍攝示威者，惟男子未有回應問題，亦否認自己是警察及有目的拍照。立法會議員許智峯及林卓廷上前欲協調事件不果。

有社工檢查男子手機 警方一擁而上稱「救人」

雙方擾攘近半小時後，近9時許有部分在場人士情緒激動，不斷伸手及推向該名男子，同時有多人伸手阻擋指「唔好郁手」。群眾不斷推撞，該名男子眼鏡、口罩及帽子被扯甩，現場一片混亂。其後一名社工獲得該名男子電話，並檢查手機的Whatsapp 、IG、Telegram、微信等社交應用程式，亦有在場人士加入檢查手機。15分鐘後，有數十名警員到達震寰路築起人鏈，黑衣男子向警方求助，稱自己被人包圍，警方一擁而上稱「救人」，與在場人士發生激烈碰撞，有記者跌倒，混亂間黑衣男子成功離開現場。