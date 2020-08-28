警搗破荃灣兩麻將賭檔　拘捕54人兼發限聚令告票

警方近日多次進行打擊非法賭博場所的行動，荃灣警區今晚（28日）亦進行代號「犁庭掃穴」行動，搜查川龍街及新村街兩單位，搗破由三合會操縱、運作約一星期的非法麻將賭檔，並拘捕54人，同時以違反限聚令向全部被捕人士作出票控。

3日前（26日）凌晨，警方有組織罪案及三合會調查科曾在區內搗破18個由黑社會操控的非法賭檔，拘捕155人。

荃灣警區特別職務隊督察葉鈴兒表示，警方為了打擊非法賭博場所，進行代號為「犁庭掃穴」的行動。今晚7時許，特別職務隊及反黑組人員突擊搜查川龍街65號及新村街36號兩單位，搗破兩個懷疑非法麻將賭檔。行動中，警方拘捕一名37歲姓蔡本地男子及一名39歲姓夏本地女子涉嫌「經營本地賭博場所」被捕；另一名48歲姓鄧本地女子涉嫌「協助經營本地賭博場所」被捕；51名年齡介乎24至65歲的男女，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。全部被捕人士亦涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》(第599G章)，人員將向被捕人士作出票控。

行動中，警方檢獲13張電動麻將檯、26副麻將、19萬元籌碼及1.6萬元賭款。警方初步調查後，相信上述賭檔有三合會背景，運作約一周，營利的方式是賺取水錢。

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭場所內賭博屬嚴重罪行。前者一經定罪最高可處罰款500萬及監禁7年，後者一經定罪最高可處罰款3萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》(第599G章) 訂明，禁止於公眾地方進行多於二人的群組聚集。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及降低病毒在社區傳播的風險。