上水追思牆爆衝突　青年遭爆樽血流披面送院　三男一女受傷

上水發生傷人案，今（29日）晚上10時許，警方接獲報案指上水龍運街2號對開一班中年人士包圍兩名青年，曾出拳及以硬物施襲。從網上片段可見，有人向青年「爆樽」，後來上前了解的街坊亦遇襲，一名長頭髮男子被打至頭破血流。 警方指施襲者約六人，事件中三男一女（30至56歲）頭部及手受傷，清醒被送往北區醫院治理，將案件列作傷人及襲擊致造成身體傷害，暫時無人被捕。

網上片段可見，至少有三名黑衣人揮拳襲擊一名男子，行人路上亦有數人正在離開現場，不時停下腳步回望。（網上影片截圖）

據悉，上址北區大會堂附近位置之前曾有一個悼念陳彥霖及周梓樂的花壇，但已經被人清拆，近日有人再次重建花壇，今晚有人在花壇附近獻花，期間出現數名中年人士，當中有人手持玻璃樽、斧頭、行山仗等物件上前「清場」。期間兩名青年上前勸阻時，遭該批中年人士用襲擊，一名長頭髮男子遇襲被打至頭破血流。

北區區議會主席羅庭德則在社交網站Facebook發文，指接獲街坊求助，有三人被圍毆，他到場時警方及救護員已到場，並指有三名傷者被送院。他上傳的照片可見，一名男傷者血流披面坐在地上，事發現場地上留有碎裂的玻璃樽。他補充有人到上水追思牆清場，兩名青年上前勸止時遇襲，及後天橋上街坊追上前了解即被人圍打至頭破血流。

網上流傳事發片段，片段長約22秒。當時有兩名身穿白衣的人士已跌坐地上，其中一名男子受傷流血。此時，旁邊仍有兩批人在推撞，一名金髮男子與一名黑衣女子拉扯推撞，有人呼叫「唔好走」、「阿叔」。其後金髮男欲上前查看受傷男子時，黑衣女與其男同黨折返，男同黨向金髮男「起飛腳」，黑衣女再推金髮男向鐵閘，發出「嘭」一聲巨響，男同黨再至少兩次拳打金髮男面部。之後施襲男女與同伴離開，並高叫「唔好再跟住來啊！」。

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警方接報上水龍運街2號附近約六名人士，與其中一名傷者爭執，其後該六人懷疑以玻璃樽等先後襲擊三男一女之後逃去。警員接報到場，經初步調查，案件列作傷人及襲擊致造成實際身體傷害（AOABH），由大埔警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

三男一女頭、手受傷，清醒被送往北區醫院治理。社工呂智恆陪伴傷者送院，他指出有街坊認得施襲者與3月襲擊他的人士為同一班人。本年3月22日，呂智恆與前北區動源成員黃嘉浩在粉嶺站附近擺設街站，呼籲市民加入工會及登記選民，其間目睹一名青年被20名大漢追打，他們報稱嘗試上前了解及勸阻，結果反被圍毆，2人滿身傷痕，需要送院治理。事件中3人受傷送院，警方將案件列作襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）及刑事毀壞。