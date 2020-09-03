涉抗疫基金騙案被捕　「80後樓神」吳龍飛獲釋：交由律師處理

新冠肺炎疫情下，本港百業蕭條，港府推出一系列「防疫抗疫基金」計劃，供各界人士申請，惟有人企圖欺詐抗疫基金，警方日前偵破多宗涉及欺詐抗疫基金的案件，有13男2女涉嫌欺詐及企圖欺詐罪被捕，其中一名被捕男子為有「80後樓神」之稱的吳龍飛。 警方表示被捕的15人已獲准保釋候查，須於9月下旬至10月上旬向警方報到。吳龍飛今（3日）早於Facebook出帖文稱，案件交由律師處理，並表示:「當經營事務方向改變時，我已主動通知有關部取消申請，所以沒有取到資助。」翻查公司註冊處資料，吳龍飛持有4間公司，今早記者前往有關公司查詢，均未有人應門。

獲准保釋後，吳龍飛今早於Facebook出帖文稱，案件交由律師處理。（Facebook截圖）

↓↓吳飛龍歷年接受傳媒訪問時的出位言論↓↓

吳龍飛自稱「80後樓神」，於Facebook專頁中稱「買樓改變命運」，有舉辦免費物業投資講座，分享他由「窮港男變成手持10個物業的創富經過」。吳龍飛經常接受傳媒訪問，分享自己的致富經歷，如何由破碎家庭、不佳的高考成績，到成為「劏房天王」，曾於Facebook出帖文聲稱，「擁有全港最多荀盤和十年、十五年死約二房東盤嘅人。」吳龍飛言論出位，其改建劏房賺錢做法亦惹起大爭議，曾有網民質疑其設計的劏房「冇人性」，吳回應稱「冇得住咪仲冇人性！」。

警方商業罪案調查科昨日於記者會上透露，一名姓吳，40歲的男子據報從事物業租務及投資生意，於抗疫基金資助計劃公布後，同時間申請11間分店，報稱於其用作營運分租業務的工廈、住宅、商廈的地址進行零售業務，意圖詐騙港幣88萬元的資助。而申請人提供的零售業務店舖照片，只是拍攝印有業務名稱的易拉架。

吳龍飛過往接受訪問的出位言論：

我最鍾意買垃圾貨，愈漏水我愈鍾意。漏水可以解決到，最緊要平 吳龍飛，2020年接受傳媒訪問，分享買二手樓經驗。

吳飛龍今年自認是尖沙咀「女神套房」設計者，被網民質疑冇人性，他回應稱，「冇得住咪仲冇人性！我呢啲劏房係好人性化，我能夠用最小空間令人住得有尊嚴同住得舒服。」（資料圖片／盧翊銘攝）

冇得住咪仲冇人性！我呢啲劏房係好人性化，我能夠用最小空間令人住得有尊嚴同住得舒服。 吳龍飛，2020年吳飛龍自認是尖沙咀「女神套房」設計者，回應網民質疑設計「冇人性」。

當你自住咁細空間（劏房）入邊，你做人就會積極。 吳龍飛，2017年接受無線電視訪問，介紹劏房。

我好反對啲人話咩樓奴，我完全好反對，因為呢一層樓最終係會幫到你一生。 吳龍飛，2016年接受傳媒專訪，分享買樓致富經驗。

2017年接受無線電視訪問，介紹劏房。 吳龍飛：「當你自住咁細空間（劏房）入邊，你做人就會積極。」（資料圖片／盧翊銘攝）

就抗疫基金騙案，警方偵破多宗同類案件，拘捕13男2女，涉案金額達387萬元。案中被捕人士利用5大手法騙取防疫基金，包括P圖、更改業務性質、申請新業務及開多間分店、提供虛假資料、分租單位作申請等。是次行動中涉及最大金額一宗是意圖騙取186萬元資助。