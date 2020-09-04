新冠肺炎｜將軍澳門診續以紙箱收集樣本　街坊促檢討收集方法

將軍澳（寶寧路）普通科門診所昨日（3日）發生一宗深喉唾液樣本遺失事件。一名82歲老翁在診所看醫生後，因天雨關係，擅自取走門口處一個裝載深喉唾液樣本的收集箱遮雨，紙箱內裝有數支深喉唾液樣本。診所職員發現後報警，老翁涉嫌盜竊被捕。 記者今日到寶寧路普通科門診所視察，發現診所仍以紙箱收集深喉唾液樣本。直至上午11時，職員準時將樣本收集箱收回。新界西多間診所則將收集箱放置在室內，其中屯門湖康診所用大型紅色膠筒收集樣本。有街坊表示，診所應妥善處理市民的深喉唾液樣本，避免洩露個人私隱資料，更要求當局不要再用紙箱收集，或可加設鎖鏈，以防被人偷走。

今早記者再到將軍澳（寶寧路）普通科門診所一帶巡視，其實門外已張貼多張通告，指上址設有衞生防護中心「加強化驗室監察計劃」深喉唾液樣本收集箱，供市民遞交樣本之用。告示亦標明樣本包派發時間為星期一至五，上午7時30分至8時30分，而樣本收集時間為星期一至六上午10時至11時。

記者駐足觀察期間，有不少市民前往診所遞交深喉唾液樣本。惟今日診所仍然以紙箱收集樣本，並擺放在診所出入口旁，而出入口處則有一名職員負責為進入診所的人士量度體溫，並不時監察紙箱。直至上午11時，職員準時將樣本收集箱收回。

街坊批狠洩露私隱 建議將收集箱設鎖鏈

對於昨日發生深喉唾液樣本遺失事件，將軍澳街坊梁先生感到氣憤及痛心，「因為係私隱嚟架嘛！」。他表示今早專程到診所觀察，豈料紙箱仍放置在診所門口，他隨即狠批：「事後要報私隱專員公署，你要補飛架，（今日）都無改善過。香港係咪要咁變成咁？」他建議診所可考慮將收集箱設在護士站內，或應加設鎖鏈鎖上收集箱，以防有人偷走。

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各診所的樣本收集箱及擺放位置不盡相同

其實不同診所的樣本收集箱及擺放位置都未必相同，記者今日到訪過新界西多間設有衞生防護中心「加強化驗室監察計劃」深喉唾液樣本收集箱的診所，當中屯門、元朗及天水圍有三間診所的收集箱均設在室內。

其中屯門湖康診所內，有一個貼上「收集箱」字眼的大型紅色膠筒，並放置於一樓分流站旁；元朗賽馬會健康院的收集桶同樣設於分流站旁，有一名負責探熱的職員長期在旁；天水圍健康中心將收集箱放置於天水圍基層醫療合作計劃的辦公室內。

將軍澳醫院發言人表示，醫院於昨日（3日）下午收到將軍澳（寶寧路）普通科門診診所報告，發現遺失了放置於診所外的深喉唾液樣本收集箱。診所職員發現事件後隨即於診所附近範圍搜查，並翻查閉路電視紀錄，發現有關收集箱於下午約1時被一名年長男子取去，診所已報警求助。

診所職員其後嘗試致電一位於上述時間取藥後離開診所的年長病人，該病人承認擅自取去收集箱，並已把該箱棄置在厚德邨停車場。警方於診所匯報有關情況後於晚上約7時45分在厚德邨停車場尋回有關收集箱，現已把收集箱交回診所。

診所將個別致電昨日在收集箱交回深喉唾液樣本人士重新提交唾液樣本，並呼籲昨日曾遞交樣本到將軍澳（寶寧路）普通科門診診所的市民，可致電2191 1083聯絡診所查詢有關安排。發言人又指由於樣本包內存有個人資料，診所會將事件呈報個人資料私隱專員公署，有關診所會檢視樣本收集箱的保安安排，並就事件引致市民不便致歉。