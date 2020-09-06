恐怖租客｜遭扑頭包租婆親述逃生經歷　同村500呎貨櫃屋月租$4800

血染口罩、頭破血流，出租貨櫃屋險惹來殺身之禍。52歲男Wargame迷欠租被趕出元朗竹坑村附近貨櫃屋後，上周五（4日）重回貨櫃屋向包租婆報復。被扑頭禁錮的包租婆鄧太，今早接受《香港01》訪問形容是死過翻生，坦言遇襲一刻以為死路一條，當她遭辣椒水噴眼後﹐拼命衝出屋外求救，成為保命關鍵，她獲救後雖頭破血流，幸尚清醒屬「不幸中之大幸」。鄧太表示，出租平價貨櫃屋一為「搵返少少錢」，二來希望平租助人，但見過鬼怕黑，經過今次事件後，不會再上網找租客，只會接受熟人介紹。

【恐怖租客】事發貨櫃屋與竹坑村相距約200米。（黃偉民攝）

查冊資料顯示，涉事貨櫃屋由一名姓葉女士2005年買入，作價逾27萬元。據村民透露，被禁錮的包租婆鄧太居於相距事發貨櫃屋200米的竹坑村。鄧太接受《香港01》電話訪問時表示，施襲的鄭男本來已是麻煩租客，今年4月，自稱Uber司機的他，聲稱喜歡煮食及喜歡貨櫃屋環境，以4000元租住上址「點知原來係無業遊民。」鄭起初扮好好先生，但承租後態度180度轉變，說話「呼呼喝喝」，其中一次鄧太向鄭查詢：「養咁多貓都唔同我哋講嘅？」遭對方惡言相向，加上鄭承租後屋內電掣等設備時有損毀，鄧太都避免與其接觸，交由朋友代為聯絡。由於鄭連番欠租，故要求他離開，更提供2個月搬遷期。

鄧太指鄭當時都願意離開，惟後來可能「發窮惡，話我嗌人叫佢走」，所以回來報復。她回憶事發時駕車到貨櫃屋打點，見鄭已在場，並突然向她噴辣椒水。被噴辣椒水後她馬上奪門而出及大聲呼救，其後有村民聞聲趕來營救及報警，其間鄧太被磚頭扑頭，又以封箱膠紙綑綁封口毒打。獲救後她曾到醫院求診，但至今頭、手、腳發腫，眼睛亦感不適。她透露當時鄭帶備很多武器前來對付她:「唔攞命，都整到你（我）殘廢」，形容今次事件不幸，不會再上網找租客，只會接受熟人介紹。

在網上租屋資料，不難發現有貨櫃屋租盤，其中竹坑村一個500呎貨櫃屋，廚廁兼備，開價月租4800元，但該租盤已下架。

↓↓元朗竹坑村貨櫃屋租盤↓↓

竹坑村500呎貨櫃屋月租$4800

記者今早到竹坑村視察，遇到當日有份救人的鄧先生，他直認「我咪就係俾槍指嗰個囉」，鄧憶述指上周不五晚（4日）有村民目擊包租婆被捉走，數名同村兄弟即跑至涉事貨櫃屋了解，他們抵達時，發現包租婆已被扑暈，相信禁錮了「幾個字（數十分鐘）」。更恐怖的是兇徒手持懷疑手槍物體步出，指嚇他們喝令離開，鄧與其他村民立即報警，其後疑兇趁亂逃走。鄧表示不認識該名惡租客，指他禁錮傷人等情節「同電視講嗰啲差唔多。」

【恐怖租客】同村兄嫂遭磚扑頭禁錮，被槍指嚇竹坑村民鄧先生親述經歷。（黃偉民攝）

↓↓警檢大量仿製槍械及武器 封嘴用的膠紙沾滿頭髮↓↓

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警方昨晚交代案情時指，54歲的貨櫃屋女業主前日到貨櫃屋清潔時，租客突然出現，怪責包租婆為何要迫他搬走。疑犯用辣椒水噴向包租婆眼睛，包租婆跑出貨櫃屋嘗試逃走，但被截停，疑犯於地上拾起一磚頭，襲擊包租婆的頭及腰，再將包租婆拉入拉貨櫃屋，用金屬手扣及膠索帶將她綁起，再用膠紙封口。其間，他拿出伸縮棍及牛肉刀恐嚇包租婆，並搶去其手提電話。其他村民聞求救聲趕至了解時，疑人更手持懷疑手槍物體步出，喝令村民離開，村民見狀報警。

警方憑閉路電視追查曾接載疑犯的車輛，查問司機後鎖定疑犯身分及新住址，其後拘捕一名姓鄭52歲男子，涉嫌「非法禁錮」、「傷人」、「盜竊」、「無牌管有槍械」、「藏有仿製槍械」、「藏有攻擊性武器」及「管有違禁武器」被捕共7個罪名。據了解被捕人為Wargame迷，警方於其屋內檢獲大批仿製槍械及武器。