恐怖租客｜Wargame迷不忿欠租被趕走　磚扑頭禁錮包租婆被捕

元朗一名52歲男Wargame迷，疑不滿欠租被趕走，昨日竟報復包租婆，涉施襲、禁錮、恐嚇及搶電話，最終被警方拘捕。52歲疑犯自4月起租住元朗一間貨櫃屋，疑一直未有繳交租金，包租婆遂要求他搬離，疑犯上月憤而搬走，惟離開時曾向包租婆揚言﹕「實返嚟搞你！」。 有人心懷怨恨，昨晨重回貨櫃屋報復，以辣椒水噴向包租婆雙眼，又用磚頭扑頭及腰，將她強行拖進屋內，用手銬、索帶禁錮，再以膠紙纏頭封口，然後持刀棍恐嚇。包租婆其後高呼救命，鄰居聞聲趕至，男租客竟拔出懷疑手槍物體指嚇他們，眾人大驚馬上報警。 警方經調查後，昨晚掩至元朗一單位拘捕疑犯，並檢獲大批仿製槍械、弓箭及武器。52歲疑犯涉嫌7宗罪，將於下周一提堂。

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據悉，被捕男子姓鄭52歲，為Wargame迷，有案底，報稱沒有黑社會背景。他於4月時租住元朗八鄉竹坑村一間貨櫃屋，月租約4,000元，疑一直拖欠租金，惹來包租婆不滿。至7月時包租婆按捺不住，著疑犯搬走，雙方因而結怨。疑犯最終在8月底搬出，但離開時仍惡言相向，警告包租婆﹕「會返嚟搞你！」。至昨日（4日）疑犯重回貨櫃屋向包租婆報復。

膠紙纏頭封口扯甩頭髮 磚頭扑頭致口罩染血

元朗警區署理刑事總督察呂文迪交代案情表示，昨早10時47分接報，指竹坑村一名54歲的貨櫃屋女業主，被人綁著及禁錮，其他村民上前了解時，一名男子手持懷疑手槍物體步出，喝令村民離開，村民見狀報警。警方接報到場，疑犯已離開，現場檢獲伸縮棍、封嘴用的膠紙及染血口罩，膠紙上仍留有包租婆的頭髮。包租婆的手、頭及腳有瘀傷及擦傷，自行前往北區醫院治理。

元朗警區反黑組接手調查，證實男疑犯為前租客，兩人曾於7月因租務問題有糾紛。疑犯其後於8月尾搬離，包租婆昨早到貨櫃屋清潔，疑犯突然出現，怪責包租婆為何要他搬走。疑犯用辣椒水噴向包租婆眼睛，包租婆跑出貨櫃屋嘗試逃走，但被疑犯截停，疑犯於地上拾起一磚頭，襲擊包租婆的頭及腰，再將包租婆拉入拉貨櫃屋，用金屬手扣及膠索帶將她綁起，再用膠紙封口。其間，他拿出伸縮棍及牛肉刀恐嚇包租婆，並搶去其手提電話。

被捕男子52歲，據悉為Wargame迷，警方於其屋內檢獲大批仿製槍械及武器。（王譯揚攝）

據了解，村民記得疑犯搬離貨櫃屋時曾有車輛接載，警方翻查當日的閉路電視片段，透過追查車牌號碼，尋獲車輛的司機，警方經查問後，成功鎖定疑犯身分及新住址。新住址距離犯案地點約1公里。

警搜疑犯屋 檢長短氣槍、弓箭等武器

昨晚10時許，警方於元朗一單位將疑犯拘捕。警方於其住所檢獲19支短氣槍、41支長氣槍、2對金屬手扣、4支弓、1支弩、2支金屬雙折棍、1支自製辣椒水及1支伸縮棍，並起回疑犯當日犯案衣物及包租婆的手提電話。被捕男子52歲姓鄭，涉嫌非法禁錮、傷人、盜竊、無牌管有槍械及藏有違禁武器等7個罪名，他報稱無業。案件將於下周一提堂。警方將調查大批仿製槍械用途。