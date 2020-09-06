柴灣兩男出示無編號委任證疑冒警　本年8宗冒警案涉逾29萬元

柴灣早前發生一宗懷疑假冒警員案，有兩名自稱為警員的男子要求進入一棟樓宇，經保安查問後兩人出示沒有照片及編號的委任證，區議員及後向警方查證後，對方表示未能證實相關人士是否警員。警方表示，案件暫列作可疑人發現。 翻查資料，本年一月至今，曾發生至少8宗假冒警員案件，涉案財物金額逾29萬元。

區議員陳榮泰昨日（5日）於社交平台表示，早前柴灣泳池一帶其中一個樓宇位置，有兩名自稱為警察的男子要求進入，經保安查問後，兩人展示沒有警員照片及編號的委任證，保安因此拒絕兩人進入。事後陳榮泰向警方查證，對方表示未能確認相關人士是否警員，正循冒警方向調查事件。

警方發言人表示，上周四（3日）接獲一名保安員報案，報稱兩名男子於上周二自稱警務人員，進入康平街八號一幢大廈，其後沒有應保安員要求登記資料便離去。保安員事後覺得可疑，兩日後報案。警方經初步調查後，案件暫列作可疑人發現，暫未有人被捕。發言人指，警方已提醒報案人如有進一步資料，可聯絡警方，以作進一步跟進；同時已加強於區內巡邏，及向上址附近的物業管理公司及保安人員提供防罪及保安建議。

翻查報導資料，本年曾發生至少8宗假冒警員案件，涉案財物金額逾29萬元。警方發言人則表示，2017年至今，警方共接獲23宗假冒公職人員案件，當中共偵破15宗；另外，2020年1月至6月期間，則有3宗假冒公職人員的案件，全數均而偵破。警方補充，部份案件在獲得進一步資料後將被重新界定分類。

本年曾發生多宗假冒警員案件

8月28日，牛頭角一名15歲少年，遇上2名訛稱為警員的男子要求檢查財物，事後少年發現5,000元現金不翼而飛，警方其後將案件列作「冒充警務人員」及「盜竊」處理。

8月21日，旺角福強工業大廈對開，兩名16歲少年遇到3名自稱警員的男女，3人要求檢查兩人財物，最終兩人各被盜去一部約值1萬元的手提電話。經初步調查後，案件列作冒充警務人員、盜竊及普通襲擊案。

7月3日，旺角砵蘭街位置，一名的士司機接載兩名男乘客時，其中一人未戴上口罩，司機提醒對方後遭到拒絕，對方更自稱為警員並出言恐嚇 。警方其後拘捕一名23歲姓區男子，涉嫌冒警及刑事恐嚇。

1月1日，屯門建榮街25號對開，兩名身穿便服的男子，向一名63歲姓黃男子聲稱為警員，並要求查看黃翁的身份證，並乘機搶去裝有21萬元的紙袋，警員接報到場調查，案件列冒充警務人員及盜竊。

另外，一名中年無業漢本年內三度訛稱警員，分別於4月24日﹑5月6日及5月14日，以虛假委任證在酒店房冒警，並偷取共5.7萬，警方事後將其拘捕並落案起訴。