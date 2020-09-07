9.6大遊行｜袋內檢士巴拿　新巴司機涉危駕、藏攻擊性武器被捕

9月6日原是立法會選舉投票日，惟政府稱因應疫情，決定將選舉延期一年，網民九龍遊行反對《國安法》、選舉延期及健康碼等。警方表示一名新巴970線巴士司機，懷疑曾快速行駛，一度非常貼近路旁正在執勤的警務人員，於是於彌敦道與眾坊街交界將巴士截停，拘捕該名男司機涉嫌危險駕駛。該名男司機被帶返警署後，警員於他的袋內檢獲一個士巴拿，他同時涉嫌藏有攻擊性武器被捕。

↓↓警曾指新巴司機「無故響咹」 後指涉危險駕駛拘捕↓↓

警方表示，昨日（6日）下午5時許，一名37歲男司機駕駛巴士沿彌敦道行駛，其間懷疑曾快速行駛，一度非常貼近路旁正在執勤的警務人員，危及警員安全。警員其後於彌敦道與眾坊街交界截停該巴士，西九龍總區交通部人員到場調查後，拘捕該名男司機涉嫌危險駕駛。該名男司機被帶返警署後，警員於他的袋內檢獲一個士巴拿，他同時涉嫌藏有攻擊性武器被捕。

跟進新巴司機情況的油尖旺區議員胡穗珊表示，司機在油麻地警署通宵扣查，據了解需要再扣留一段時間。

新世界第一巴士公司職工會對車長被捕表示關注，已聯絡民陣律師及各區區議員協助，提醒各位車長及其他道路使用者，以「最高安全規格」使用道路，時刻忍讓，安全有序地駕駛。新巴昨回應《香港01》查詢時表示，車長今午於彌敦道近文明里，被警方要求離開駕駛室，及後被帶往警署，正在了解事件詳情。

警方直播曾形容：無故響咹，嚴重影響警員工作

根據警方現場直播片段，昨日警員形容司機途經該處時，向警員作出挑釁動作，又無故響咹，嚴重影響警員工作，而且挑動現場人士情緒。現場警員亦稱，司機干犯危險駕駛，會就此票控司機。