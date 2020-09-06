9.6大遊行｜警曾指新巴司機「無故響咹」　後指涉危險駕駛拘捕

今日9月6日原是立法會選舉投票日，惟政府稱因應疫情，決定將選舉延期一年。有網民號召今日在九龍舉行遊行，反對《國安法》、選舉延期及健康碼等。 大約下午4時25分，一輛新巴970線巴士，駛至油麻地窩打老道交界被警員截停，要求車上乘客出示身份證。警方於社交網站直播事發過程時，形容涉事車長無故響咹，「嚴重影響警員工作」。現場警員亦稱，會票控該名車長。 大約晚上8時10分，警方在社交網站表示，涉事巴士沿彌敦道駛至近文明里時快速行駛，形容「一度非常貼近站在路旁正在執勤的警務人員」，認為危及人員安全，司機駕駛態度十分危險，故截停該名司機。警方又指，以危險駕駛罪拘捕司機。 新巴回應《香港01》查詢時表示，車長今午於彌敦道近文明里，被警方要求離開駕駛室，及後被帶往警署，正在了解事件詳情。

事發前，警員於附近油麻地一帶拉起橙帶封鎖線，並截查多名市民，又曾一度舉起藍旗。到大約下午4時25分，一輛往數碼港方向的新巴970線巴士，駛至油麻地窩打老道交界，遭警員截停，要求車上乘客出示身份證。現場所見，巴士司機配戴「豬嘴」面罩，有消息指，由於司機曾經響咹，故被警員帶落車。

大約4時50分，巴士乘客獲安排下車，轉乘另一輛巴士離開；至於涉事巴士司機則被警員查問，有4名巴士職員於現場陪同，另有交通警登上巴士。大約5時43分，車長被帶上涉事巴士，取走個人物品後，由警員帶上警車。有消息指，司機或被控危險駕駛。

警方直播曾形容：無故響咹，嚴重影響警員工作

警方亦有於現場直播過程。根據警方現場直播片段，當時警員形容司機途經該處時，向警員作出挑釁動作，又無故響咹，嚴重影響警員工作，而且挑動現場人士情緒。現場警員亦稱，司機干犯危險駕駛，會就此票控司機。

大約晚上8時10分，警方於社交網站表示，涉事巴士沿彌敦道駛至近文明里時，快速行駛，形容「一度非常貼近站在路旁正在執勤的警務人員」，認為危及人員安全，司機駕駛態度十分危險，故截停該名司機。

警方續指，之後西九龍總區交通部到場調查事件，以危險駕駛罪拘司機，現正深入調查，包括翻查相關行車記錄片段，及附近閉路電視片段，案件現交由西九龍總區交通部負責調查。

新巴職工會理事長林錦標表示，涉事車長於新巴任職數年，之前由全職轉為兼職，會駕駛不同路線。他表示，工會已委託油尖旺區議員胡穗珊提供協助。

林錦標表示，涉事車長響咹時，巴士已經停下，完全沒有移動，未影響其他駕駛人士，批評警方不合理拘捕。他續稱，涉事巴士正被警方扣押於九龍灣，不過車上設有「車cam」，相信巴士回到新巴車廠後，就可查看事發片段，了解當時實際情況。