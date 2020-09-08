沙田露體狂｜隨機尋獵物發洩性慾　向兩女童「露鳥」　警拘36歲男

沙田上周四（3日）出現一名露體男子，涉尾隨兩女童「露鳥」，然後逃去無蹤。警方連日追緝該名男子，至昨日（6日）晚上，於田心區拘捕一名36歲姓冼本地男子，涉嫌「向十六歲以下兒童作出猥褻行為」。他已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。沙田警區刑事調查隊第五隊督察鍾美祺指，被捕人是隨機找尋獵物發洩性慾。她呼籲，如有其他女性遇到上述情況，盡快與警方聯絡。

沙田警區刑事調查隊第五隊督察鍾美祺（右）指，被捕人是隨機找尋獵物發洩性慾。（郭倩雯攝）

據了解，警方翻查閉路電視片段後，鎖定男子身份及容貌，發現他居於犯案地點附近，遂派員埋伏，待疑犯經過後，立即上前將他拘捕。警方搜屋檢獲男子犯案時身穿的衣物。疑犯報稱任職髮型師。鍾美祺表示，疑犯並不認識兩名女童，他只是隨機找尋獵物發洩性慾。

事發於上周四（3日）晚上約8時20分，兩名分別12歲及14歲的女童由沙田秦石邨前往新田圍邨，她們途經盛田街時被一名男子尾隨，男子突然上前並露出下體。兩名女童目擊後受驚，立即逃離現場並報警。案件由沙田警區刑事調查隊第5隊跟進，案件暫列「向16歲以下兒童作出猥褻行為」，逃名男子案發他身穿黑色長袖風褸，下身並無穿褲子。