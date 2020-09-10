壹傳媒瘋炒群組15人曝光　最多獲利2550萬元　32歲女僅賺2280元

警方毒品調查科財富調查組拘捕15人，指他們上月涉嫌操控壹傳媒（0282）股價，串謀詐騙及洗黑錢。警方指，被捕人士於3日內共買賣逾1.3萬次壹傳媒股份，涉及16.9億股，涉及金額15億元，總共獲利港幣3,870多萬元。警方指部份被捕人互相認識，另部分人投資股票組合及取向幾乎完全相同，顯示他們有某種連繫。消息指被捕人涉嫌利用WhatsApp作溝通工具，透過買賣壹傳媒股票，舞高弄低股價。 據悉，被捕「瘋炒群組」15人中10人報稱無業，另有2名證券經紀﹐消防員及銷售經理，其中1人有人有黑社會背景。當中獲利最多為一名27歲姓黃男子，獲利超過2,550萬；而獲利最少為一名32歲女子，僅賺2280元。

被捕「瘋炒群組」15人年齡介乎22至53歲，報稱消防員、證券經紀及銷售經理及無業，獲利最多為一名27歲男子，獲利超過2,500萬。（《香港01》製圖）

被捕15人3日內買賣超過1.32萬次 涉款15億

被捕14男1女(年齡介乎22至53歲)，當中10人報稱無業，其餘分別為消防員、證券經紀及銷售經理等，另外其中1人有黑社會背景。警方表示，15人於該3日內總共買賣超過1.32萬次壹傳媒股份，涉及16.9億股，涉及金額15億元，佔該3日整個市場23.8%交投量，總共獲利港幣3870多萬元。以3日內1.32萬次買賣計算，15人平均每人每日買賣約293次。

毒品調查科警司鄒祥有（財富調查組）表示，調查顯示有部份被捕人互相認識，有部份被捕人士投資股票組合及取向幾乎完全相同，顯示他們之間有某種連繫。消息指他們涉嫌利用WhatsApp作為溝通工具，透過單日高頻率買賣壹傳媒股票，舞高弄低製造波幅在高位獲利。

27歲無業男賺2千多萬 32歲女僅賺2千多元

消息指，15人當中有5人獲利過百萬，其中獲利最高的人士為一名27歲姓黃男子，他報稱無業，居於馬鞍山雲海單位，他獲利高達港幣2,550多萬。而獲利最少為一名32歲姓盧女子，僅賺2,280多元。

另外被捕人士當中，包括一名25歲姓何消防員，他於過程中獲利約73萬多元。消防處發言人表示剛獲悉一名現役消防員涉及有關案件，已被警方拘捕，處方重申非常重視屬員的紀律和操守，對每宗涉嫌違法及違紀個案均會按既定程序嚴肅跟進處理。

另外一名居於西九龍凱旋門的40歲姓梁男子，據悉有新義安背景，曾涉行劫及酒後駕駛等案件，他亦獲利約77萬元。

警方國安處人員上月10號拘捕壹傳媒黎智英以及集團數名高層等人後，壹傳媒股票交投量於8月10日至12日一度大幅上升，3日內壹傳媒股票總成交量大幅上升至71億股，股價由8月10日最低位0.075上升至8月11日最高位1.96，其後迅速回落跌至最低位0.65。警方今日（10日）採取行動拘捕15人，他們涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，年齡介乎22至53歲，其中5人為30歲以下。

鄒祥有在記者會上表示，被捕人手法為「係一步一步令股價上升」，由低位開始作出高頻率買賣交易，初期不理會每次買賣交易是否獲利，目的只為營造該股票交投活躍及不斷上升的現象。鄒祥有指被捕人士所採用手法下，股價沒有非常誇張地直線上升，但於高頻率買賣交易過程，囤積一定數量的低價購入股票，當一般投資者被誘導在高位買入股票後，被捕人士便順勢在高位派貨，股票價格其後大幅下跌。