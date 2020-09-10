警拘15男涉操控壹傳媒股票　最高一宗賺逾2500萬元

消息指毒品調查科財富調查組拘捕15人，涉及罪名為「串謀行騙」及「洗黑錢」，指他們涉嫌利用WhatsApp作為溝通工具，透過單日高頻率買賣壹傳媒股票，舞高弄低製造波幅在高位獲利。其中一名27歲姓黃被捕人獲利超過2500萬元，他報稱職業為投資者。據了解有黑社會背景人士被捕，該名被捕人從中賺取70萬元。

↓↓壹傳媒集團創辦人黎智英8月10日被捕觸發股價波動↓↓

壹傳媒（0282）創辦人黎智英於上月10日涉嫌違反「港區國安法」被捕，約200名警員於將軍澳壹傳媒總部大樓蒐證，當日壹傳媒股價早上創新低，午後突一度飆逾3倍，收市升1.8倍。翻查資料，壹傳媒股價8月10日及11日兩個交易日累升11倍，由歷史低位0.075元一度炒高至1.96元，急飆25倍。8月11日當日成交股數更達40.86億股，換手率高達155%。

不過，8月12日及13日均見顯著回吐，兩日分別錄得逾四成跌幅。8月13日股價由高位1.96元暴插八成，至收市價0.38元。今日（9月10日）15人被捕消息一出，壹傳媒股價曾低見0.235元，最新報0.27元，跌10%，成交額為1,050.7萬元。下午2時35分壹傳媒股價倒升，最新報0.35元，升16.7%，成交額為1,870萬元。