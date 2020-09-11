服務逾半世紀　九鐵「柴頭」火車頭　隨信號系統更新終須退役

「柴頭到！」2020年9月11日凌晨零時約30分，一輛編號60、俗稱「柴頭」的美國製柴電火車頭，拖著編號8005、俗稱「環保頭」的新款柴電火車頭，駛過東鐵線大學站。此時，快門聲此起彼落，數十名鐵路迷在分別站在兩邊月台的有利位置，架起長短火及攝錄機，記錄最後一列「柴頭」的服務班次。

早在1961年起，九廣鐵路已引入美國GM公司旗下的G16型號柴電火車頭，編號為56至59號，共4輛，用作拖拉客車。1974年，九鐵再引入3輛較新的型號G26火車頭，即編號60至62號火車頭，上述7輛火車頭，被俗稱為「柴頭」。直至1983年火車電氣化之後，柴頭則用作拖拉貨卡。而2010年後，鐵路貨運亦停止，柴頭的任務亦變成拖拉工程車等。

踏入2000年，地鐵及九鐵「兩鐵合併」後，由於要發展沙中綫，東鐵綫與更新信號系統，而列車車卡亦由12卡減少至9卡，而「柴頭」由於歷史悠久，港鐵並無為其更新信號系統組件，故不能繼續服役；而俗稱「千九」的SP1900列車，亦同樣沒有更新信號系統組件，而未能過渡至沙中綫。

港鐵原訂於2020年5月底轉換信號系統，「柴頭」及「千九」亦應一併退下；但種種原因而延誤，「柴頭」及「千九」亦延長了在東鐵綫的服役時間。而東鐵將於9月12日起轉用新信號系統，同時亦在月台廣播提醒乘客，屆時將由12卡轉為9卡列車。「柴頭」及「千九」行駛東鐵路軌，將成歷史。

據了解，最後一班每日行駛的「柴頭」班次，於昨日（9月10日）下午3時許，由羅湖開出南下，大批鐵路迷在各個理想位置部署，包括上水、粉嶺、大學等東鐵站，及沿途一些天橋、路軌旁一些鐵路迷的「隱藏位」。但據說因故障關係，有關列車取消，鐵路迷相當掃興，未能在日間拍攝柴頭的最後一天服役。

而有鐵路迷亦「收到風」，指列車會改於10日晚上11時50分，在羅湖開出南下火炭何東樓，故部份鐵路迷亦重新出發，深夜到達上水、粉嶺及大學站月台，捕捉柴頭的最後風采。

柴頭拖著「環保頭」柴電火車頭，在前方一列「千九」列車的「引領」下，於11日凌晨時份，緩緩駛過東鐵綫路軌，鐵路迷亦在見到車到之前大叫「柴頭到！」提醒其他同好，最終在快門聲響過不停之下，盡興而回。