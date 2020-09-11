19歲少女醉倒柴灣街頭　水警督察涉非禮被捕

昨日（10日）一名水警督察與19歲少女出席一個朋友聚會，消遣過後男方邀請少女返回柴灣翠灣邨寓所。二人其後同乘一輛的士，車程期間男方疑曾親吻及胸襲少女。而少女母親遲遲未見女兒歸家，遂四出打探，終找到男方位於翠灣邨的住所，惟無人應門。少女母親心急如焚，留在翠灣邨一帶守候，豈料卻發現女兒不勝酒力醉倒街頭。事件剛巧亦被巡警發現，該名水警督察涉嫌非禮罪被捕。據了解，被捕男子與少女為中學校友，二人相識約5年。

少女母親最後在翠康樓與翠寧樓之間，發現女兒躺於地上，巡警同時巡經上址揭發事件。（郭倩雯攝）

事發於昨（10日）凌晨1時許，27歲姓陳男子與仍然在學的19歲少女相約到銅鑼灣食飯，然後到尖沙咀一酒店參與朋友聚會，在房內玩遊戲及飲酒。其後陳男與少女電召交通工具離開酒店，此時二人就目的地有分歧，司機最後接載二人到陳男提議的翠灣邨。據悉，車程期間陳男不斷親吻少女，又摸其胸部，更詢問少女可否跟他回家發生性行為，少女曾拒絕。

凌晨時份，少女母親無法聯絡女兒，於是四出打聽陳男身份。幾經查探，終得知陳男居於翠灣邨的住所。少女母親遂上門拍門，但無人應門，於是在附近一帶尋找女兒。另一方面陳男與少女在翠灣邨落車後，少女不勝酒力嘔吐，並躺於地上。少女母親最後在翠康樓與翠寧樓之間，發現女兒躺於地上，巡警剛巧巡經上址揭發事件。

少女家人自行通知救護車，少女回復清醒後指出較早前被陳男非禮，然後被送往東區醫院治理。陳男涉嫌「非禮罪」被捕，經警誡後保持沉默。據了解，陳男為水警督察。