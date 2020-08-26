休班男警太子站偷拍女督察裙底春斷正　涉嫌遊蕩被捕

休班警偷拍裙底春，撞正女事主是休班女高級督察，當場被捕！周二（25日）晚上約6時，一名休班男警員，進入港鐵太子站近A出口，其間他上扶手電梯時，偷拍前方1名女子裙底。當時女事主感覺到膝部被碰撞，她轉身查看時，赫見有人持手機偷拍，她立即喝止及截停對方，並且報警。 警員接報到場，發現遭偷拍的女事主為高級督察，而偷拍者竟是現役警員。休班男警涉嫌「遊蕩」當場被捕，案件交由旺角警區刑事調查隊調查。據悉，涉事休班男警員隸屬東九龍交通部執行及管制組，日常負責管理警車的工作，他將會被停職。至於遭偷拍裙底的女高級督察，則負責投訴警察課。

警員接報到場，證實遭偷拍的女事主為高級督察，至於涉案的休班男警涉嫌「遊蕩」當場被捕。（資料圖片）

警方證實事件，警方指事發在8月25日下午約6時10分，當時1名37歲女子於港鐵太子站被1名男子以手提電話偷拍裙底。警員接報到場，經初步調查，該名28歲姓吳男子涉嫌遊蕩被捕。案件交由旺角警區重案組第1隊跟進。吳已獲准保釋侯查，須於9月下旬向警方報到。警方指被捕的吳男為1名休班警員。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。

近年休班警影裙底案件：

2020年7月21日，藍田啟田商場一名37歲休班男警員涉偷拍裙底，他涉嫌遊蕩被捕。翌日他懷疑畏罪自殺，於德田邨墮樓身亡。

2018年12月18日，原本隸屬港島總區反黑組的麥潤森，在金鐘海富中心3號扶手電梯用手機偷拍女子裙底。麥潤森原本被裁定一項作出有違公德行為罪成，判囚14日，其後他上訴得直獲撤銷定罪。

2017年11月27日，休班男警長莊志強於油塘商場「大本型」的扶手電梯上，涉嫌以手機偷拍「警嫂」。莊志強裁定作出有違公德行為罪成，判囚2個月。