貴婦狗被綁架一周後尋回　女狗主嘆好彩　友人送鮮花蛋糕慶祝

深水埗日前發生貴婦狗被綁架案件，警方拘捕兩名分別24歲及23歲男女涉嫌勒索，並尋回涉案貴婦狗Coffee。愛犬被綁架一周後失而復得，越南籍狗主Đinh大嘆「好彩」，又指其中一名盜犬賊疑為與她相識的同鄉男子，過去亦曾經抱走愛犬，無奈稱﹕「唔好咁易信朋友。」。

愛犬被綁架一周後失而復得，越南籍狗主Đinh大嘆「好彩」。（王譯揚攝）

約10個月大的貴婦狗Coffee，上周六（5日）於主人位於基隆街的批發店門外被賊人盜去，主人於Facebook尋狗，隨後竟收到匪徒聯絡要求交出4萬元贖款，否則會將愛犬「斬件分開寄畀你」。警方昨日（11日）拘捕兩名分別24歲及23歲男女涉嫌勒索，並尋回Coffee。

不少街坊好友特意前來慶祝，更致送玫瑰花及蛋糕歡迎Coffee平安歸來。（受訪者提供）

男賊疑為同鄉

越南籍狗主Đinh談起愛犬失蹤經過，指當晚（5日）與朋友於店內開生日會，Coffee自己於店外自由走動。其後，Đinh發現Coffee不知所蹤，當晚漏夜四出尋犬，又貼街招及於網上尋犬。她之後翻查閉路電視片段，竟發現有3名男子將Coffee如「趕鴨仔」般趕到旁邊一間咖啡店外，再將Coffee取走，而其中一名男賊更疑為自己認識2年的一名男同鄉。該名男同鄉曾有前科，過去亦曾經抱走Coffee後，當時有歸還。其女友於事發當晚亦有參與生日會，Đinh不禁慨嘆﹕「有時身邊朋友都未必相信得」。

愛犬臉上殘留淚印

Đinh今晚帶Coffee返回店舖，不少街坊好友特意前來慶祝，更致送玫瑰花及蛋糕歡迎Coffee平安歸來。Đinh指自己於Coffee被盜後「啲人一講起我就喊，喊咗幾日」，幸好Coffee經檢查後健康狀況無恙，惟指取回Coffee時，發覺其臉上毛髮殘留淚印，估計Coffee被綁架後亦「喊咗好耐」，於是今日再帶Coffee到寵物店梳洗。Đinh又呼籲所有主人應有所警惕，好好保護寵物。