冒牌月餅｜苦主到酒樓換月餅始知受騙　恆香CEO：假月餅券罕見

臨近中秋，市民開始換領或購買月餅送禮自用。海關搗破一個假冒恆香月餅集團，檢獲170盒懷疑冒牌恆香月餅及200張假月餅券。恆香行政總裁王偉樑接受《香港01》訪問，表示本月初開始發現不少客人持假月餅券到門市換取月餅，故揭發上述情況。過往假月餅主要在內地銷售，他形容集團猖狂，今年直接製作假月餅券供市民在香港換月餅。有市民憑假月餅券到恆香換月餅不獲受理，於是前往券上標示元朗西菁街一間酒樓取餅，方知受騙，無奈道：「惟有掉咗（餅券）佢。」

↓↓真假月餅券全面睇↓↓

恆香行政總裁王偉樑接受《香港01》訪問，指中秋節臨近，本月初開始市民前往各門市換領月餅，職員發現不少客人持假月餅券前來換取，觀察發現假月餅券印有換領地點等資料，細問下客人多表示「朋友送嘅，唔了解（真偽）。」

涉嫌賣假冒月餅的是元朗西菁街10號「嘉嘉好宴會廳」。市民范先生表示餅券來自一名朋友，今日（21日）與太太由上水到元朗恆香總店換雙黃蓮蓉月餅，總店稱餅券不是他們公司。夫婦二人於是到月餅券所示酒樓取餅，店員指無月餅可換。他直言沒想過手上的月餅券是假，亦沒看新聞，以往光顧其他牌子，「未試過咁嘅遭遇，餅券惟有掉咗佢。」嘉嘉好宴會廳則聲稱自己為受害者，已就事件報警處理。

從范先生手上月餅券可見，正面印有恆香舊廠房地址，配上簡體字樣月餅；背面印有換領日期為9月7日至10月2日，以及用印章蓋上「嘉嘉好宴會廳 元朗西菁街10號一樓2號舖」。恆香真月餅券正面熨上金色品牌名字，而且有QR碼等以資識別；背面載有各門市及超市直銷點地址，換領期由9月1日至9月30日。

苦主范先生從上水到元朗恆香換月餅不果，改到券上所示一間酒樓換月餅始知受騙。（馮國良攝）

恆香CEO：集團猖狂 直接製作假月餅券

王偉樑稱，過往曾出現品牌假月餅，主要在內地銷售，形容現時冒牌集團猖狂：「往年無做假月餅券，主要假月餅喺國內銷售，今次假月餅券喺返香港換月餅。」

他感謝海關搗破涉事冒牌月餅集團，強烈建議市民在各大超市、恆香pop-up store（快閃店）或分店購買品牌月餅，而且真版月餅罐上有防偽標籤。

恆香表示，為打擊不法經營行為及保持品牌形象，以維護廣大消費者權益和「恆香老餅家」品牌聲譽，恆香提醒市民為確保消費者合法權益，建議消費者經由「恆香老餅家」門市及恆香官方網店購買，或各大型超級市場及百貨公司，以確保購入正貨，如有疑問可向「恆香老餅家」查詢 (2479 2141) 或向海關部門反映。除此之外，為保障顧客權益，「恆香老餅家」已引入二維碼以識辨正貨。

恆香為保障顧客權益，引入二維碼以識辨正貨。（馮國良攝）

海關接獲舉報指有元朗酒樓出售懷疑冒牌月餅及月餅券，並誤導顧客恆香分店換領月餅。當顧客前往月餅店換領月餅時，被職員告知月餅券是假的。海關經調查後，上周五（25日）進行執法行動，在元朗一間酒樓檢獲170盒懷疑冒牌月餅及200張月餅券，並拘捕一男兩女（39至51歲），包括一名酒樓董事、一名酒樓負責人及一名酒樓員工。同時間，海關亦突擊搜查元朗一個儲存倉庫，再檢獲170盒懷疑冒牌月餅，拘捕一名77歲男子，相信他為冒牌集團主腦，委託酒樓出售懷疑冒牌月餅。