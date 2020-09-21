內地製冒牌恆香月餅攻港　海關搗破拘4男女　檢340盒山寨月餅

中秋將至，不少市民會購買月餅慶佳節或送禮。上周五（18日），海關於元朗搗破一個冒牌月餅集團，檢獲約340盒懷疑冒牌月餅及約200張懷疑附有虛假商品說明的月餅換領券，估計市值共約9萬元，拘捕4名男女，包括77歲集團主腦。是次涉及的月餅品牌於本港有百年歷史，據悉，為恆香老餅家。

版權及商標調查科高級監督謝國強稱，將正版恆香月餅與山寨貨進行對比，發現外觀設計上有明顯分別，相信有人想製造「香港品牌、內地製造」的假象，意圖欺騙消費者。（蔡正邦攝）

版權及商標調查科高級監督謝國強稱，海關日前接獲舉報，指元朗西菁街一酒樓出售懷疑冒牌月餅及月餅券，並誤導顧客前往正版月餅分店換領月餅，當顧客前往正版店換領月餅時，被職員告知月餅券為假的。

海關經調查後，於上周五進行執法行動，在元朗一間酒樓檢獲170盒懷疑冒牌月餅及200張月餅券，行動中拘捕一男兩女，年齡介乎39至51歲，包括一名酒樓董事、一名酒樓負責人及一名酒樓員工。同時間，海關亦突擊搜查元朗一個儲存倉庫，再檢獲170盒懷疑冒牌月餅，拘捕一名77歲男子，相信他為冒牌集團主腦，委託酒樓出售懷疑冒牌月餅。案件仍在調查中。

謝國強表示，案件中的冒牌月餅有3個特點，包括月餅外觀設計、包裝標示、及價格。是次冒牌月餅盒及月餅券均抄襲了正牌貨品註冊商標。今年為正牌貨品「恆香」於本港成立100周年，冒牌月餅盒亦標示了自己為「百年老字號」。至於包裝標示中，月餅盒所標示的公司地址，是恆香舊廠房地址，產品委託內地生產商代為加工。冒牌月餅的價格為正貨的7折。

將正版恆香月餅與山寨貨進行對比，發現外觀設計上有明顯分別，海關相信，該批山寨月餅主要在內地銷售。因疫情關係，內地旅客無法來港購買月餅，相信有人想製造「香港品牌、內地製造」的假象，意圖欺騙消費者。謝國強稱，相信只有小部分冒牌月餅流入香港市場，海關已即時採取行動，阻截月餅在港銷售。海關稱，以往亦曾有冒牌恆香月餅流出，但是首次發現有包裝完成不同的冒牌月餅流出。

海關相信，有少於100盒及100張月餅券流入市面，海關巡察後，發現只得一間涉事酒樓有冒牌月餅出售。現時已將月餅送往政府化驗處進行化驗。至於酒樓是否知道月餅冒牌，有待查詢。