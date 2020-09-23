01專訪：潘曉穎媽媽聲淚俱下　促陳同佳即赴台投案

2018年2月陳同佳在台灣殺害女友潘曉穎，將屍體藏於行李篋棄置在草叢後潛逃回港。陳同佳事後在港因洗黑錢罪被判入獄29個月，直至去年10月陳同佳刑滿出獄，法律上已是「自由人」，惟背負的殺人罪卻從未受審。當日獲釋，他步出壁屋懲教所，公開向潘曉穎家人鞠躬致歉，表示願為自己的錯事到台灣自首服刑。 陳同佳出獄至今將近一年，社會已經歷大型社會運動、新冠肺炎疫情等，惟他仍未動身前往台灣投案，令人質疑他是否有誠意兌現承諾。潘曉穎的母親接受《香港01》專訪時，直言等無可等，更聲淚俱下敦促陳同佳立即赴台投案，無謂再磋跎歲月，因家屬過去一年苦等無期，精神大受困擾。

2019年10月23日，陳同佳因犯下4項洗黑錢罪而被判的29個月刑期終於屆滿。在大批傳媒的鎂光燈注視下，陳同佳步出壁屋懲教所，當時在法律上他已是「自由人」。惟在管浩鳴牧師的陪同下，陳同佳公開向潘曉穎家人鞠躬致歉，更表示願為自己犯下的錯事，承諾會到台灣自首、受審及服刑。經此一別，陳同佳再沒有在公開場合露面，近日更有傳他一直住在警方安排的安全屋中。

回想當日陳同佳鞠躬致歉，似乎充滿誠意。社會各界曾經以為陳同佳很快便會赴台自首，惟事隔將近一年，陳同佳未有動身前往台灣投案，且絲毫沒有動靜。潘曉穎的母親等無可等，今日接受《香港01》專訪時稱，行動最實際，「鞠躬係無用架，最緊要係佢要付於實行，（赴台自首）呢個先係重要，講得出一定要做得到！」

潘曉穎的母親直斥，陳同佳殺害其女兒已經兩年多時間，去年亦因洗黑錢罪刑滿出獄，惟始終未有投案，對陳同佳極度失望，「你個良心過得去咩？你破碎咗一個咁美好、咁完美嘅家庭，你忍心咩？你而家唔好再龜縮啦！唔好再匿埋，一定要出嚟回應！」

潘母坦言，痛失愛女逾兩年，精神大受困擾，始終無法，更因而患上抑鬱症同創傷後遺症。她與丈夫已經「無哂希望，無哂將來」。夫妻二人能夠撐到今時今日，只想女兒討回公道、沉冤得雪，故希望陳同佳盡快兌現承諾。

潘母兩次去信管浩鳴 管僅稱要等待適合時機

潘母指，前一兩個月曾經寫信聯絡管浩鳴牧師，要求他盡快勸說陳同佳赴台自首。管浩鳴事後曾親自致電潘母回覆過一次，表示陳同佳會投案，但要等待適合的時機，而且始終沒有提過實際日子。其後潘母再次寫信，惟對方再沒有回覆。

其實陳同佳的父親去年曾接受傳媒訪問，表示即使其子陳同佳要「一命賠一命」，亦需要為自己過錯負責。潘母說，當日看到報道的言論，頓感崩潰，直言對方的說法猶如在受害者傷口上灑鹽，「講呢啲嘢但又唔去做，令我哋更加傷心，聽完之後，更加食唔落飯。」她指，當時病情加劇，需要向臨床心理學家及精神科醫生求助，「朝早、夜晚都要食藥先可以訓到。」

特首的釋懷論 潘母：Oh my god，永遠唔可以釋懷架

昨日（22日）特首林鄭月娥在記者會上表示，陳同佳已接受香港的懲治，法理上已經屬於自由人，坦言在香港司法管轄之內已經「無咩可採取」、「無基礎可要求佢做啲乜」。林鄭更表示希望潘曉穎父母能夠釋懷。

今日受訪期間，談到林鄭月娥的說法，潘母說道：「Oh my god…唉好唔開心啦當然聽到，我哋係永遠唔可以釋懷架，點可以釋懷呢? 阿女係我哋唯一嘅獨生女兒，係我最疼嘅女兒，係掌上明珠蹳架，你叫我點樣釋懷？佢又未沉冤得雪，又未討回公道，呢個係impossible嘅嘢。」