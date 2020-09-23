01專訪｜失愛女心如刀割　過節更難受　潘曉穎母：叫我哋點釋懷？

失去愛女逾兩年了，潘曉穎父母仍心如刀割。今（23日）午，潘母接受《香港01》訪問，憶起最心愛的女兒遭棄屍荒野，被野狗啃食屍體，潘母泣不成聲，「我同先生永遠唔可以釋懷，阿女係我哋唯一獨生女，係我最疼愛、最寶貝嘅掌上明珠，叫我哋點釋懷？」中秋將至，潘母最希望陳同佳能兌現承諾，立即前往台灣自首，讓潘家能夠好過一點點。

潘母接受《香港01》電話訪問，難忘愛女遭棄屍荒野，被野狗啃食屍體的畫面，她更因此患上創傷後遺症。

潘母眼中，女兒乖巧、孝順、又懂事，兩母女親密無間、無所不談。曉穎放學回到家後，與母親並肩而坐的聊天時間，是潘母最想念的，「分享下學校點滴，同佢傾下計，係我最難忘嘅。」曉穎亦愛和媽媽一同逛街、購物、旅行等，戲院是兩母女常會去的地方，「阿女走後，我一次戲院都唔夠膽入去，同佢去過嘅地方都唔夠膽去，因為睹物思人。」

「過去兩年好唔開心，因為過年過節佢都會同我哋一齊過，依家真係咩都冇晒，冇晒希望、冇晒將來。」潘母透露，每逢生日、母親節等，曉穎都會為家人準備驚喜；潘父有長期病患，曉穎常督促他注意飲食，「佢係一個孝順女，突然間咁死，我真係接受唔到，到依家都接受唔到。」

愛女出事後，潘太與丈夫多次前往台灣。潘母稱，路祭時在警察的引領下去到曉穎被棄屍現場的畫面，至今無法從腦海中抹去，她更因此患上創傷後遺症，「棄屍現場見到野狗係草叢入邊，蒼蠅滿天飛，諗起阿女著住睡衣，就畀人拋棄係嗰到，諗起啲野狗點樣食佢屍體啲肉，呢個畫面令我有創傷後遺症。」憶起該畫面，潘太泣不成聲，心情久久不能平復。

事件過去兩年多，潘母患上抑鬱症及創傷後遺症，需要定時看心理醫生及精神科醫生，每晚要靠藥物才能入睡，「發生咗兩年幾，到依家都未討回公道，都未能夠沉冤得雪，我哋好心痛，好難過，同埋因為阿女呢單案而引起一連串風波，呢啲經歷亦令我有抑鬱症，好辛苦。」中秋將至，潘母最希望陳同佳能兌現承諾，立即前往台灣自首，讓潘家能夠好過一點點。