珍惜生命｜疑爭撫養權受困擾　21歲失婚婦偕22歲新男友燒炭雙亡

今日（26日）早上9時36分，油塘油麗邨秀麗樓一個單位內，一對年輕情侶燒炭自殺亡。據知，男女死者為情侶關係，21歲姓溫女死者育有一名3歲兒子，她早年與前夫及兒子同住油麗邨，但她離婚後，兒子跟隨前夫遷出單位。而溫早前與新認識的22歲姓陳新男友，一同搬入上址公屋單位同居。 消息指，女事主疑因爭取單位及兒子撫養權問題困擾，兩人走上絕路。警員現場發現兩名死者的遺書，溫女疑因金錢、感情及家庭各種問題走上絕路，而陳男則稱自願陪女友尋死。 當區區議員王偉麟表示，周一（21日）男女事主曾向他求助指，溫女的前夫突然反口，並指要收回單位，本身他們相約於周三（23日）進行法律諮詢，惟當日男女事主失約，至今日揭發慘案。探員於單位檢走炭及鍋等證物，其後愛協人員於單位帶走一隻貓，牠疑受驚不停喵叫。

據知，早於本周三（23日）溫女與46歲姓趙母親聯絡後，家人再聯絡不上兩人。至今早女事主的母親上門了解，並用鎖匙開門入屋，但發現房門鎖上於是報警。消防員破門進入房間，發現男女死者倒斃床上，現場更有兩盤燒過的炭。

據了解，21歲女死者與前夫分開後，前夫獲得撫養權，女死者住在油麗邨一單位。惟前夫突然反口，並指要收回單位，男女死者曾向區議員王偉麟求助。王偉麟指，上周一（21日）相約兩人於周三（23日）晚上進行法律諮詢，惟當日兩人卻失約及失聯。王續指，死者二人求助當日態度正面，得悉事件後非常意外。

至下午２時許，愛協人員於肇事單位帶走一隻貓，牠疑受驚不停喵叫。愛協表示，被帶走成年家貓，初步觀察身體情況良好。

傷痛或壓垮個人情緒 避免鑽牛角尖 尋求適當協助

香港家庭及親子教育工作者司徒漢明表示，不少婚姻問題及離婚事件，會對當事人造成很大打擊，並會承受不同程度的壓力。對於當事人的負面情緒及仇恨增加時，會對事主造成困擾及壓力。「婚姻而出現嘅問題，後續情況會接踵而來，包括經濟、小朋友撫養權同住屋問題等。」

司徒漢明認為，當事人面對困窘及傷痛，有機會被壓垮個人情緒，從而鑽牛角尖作出失常的事情。此時，事主可以向家人或親友傾訴，他指希望當事人明白處理事情後便會雨過天晴，其間可以找身邊信任的人傾聽。

一旦發現身邊有人陷情緒困窘，陪伴及支持可以為事主提供安慰，「親友同相熟朋友傾聽同支援，（令事主覺得）事件並唔係孤軍作戰，凡事都有出路，唔好自己鑽牛角尖，強逼自己走上不歸路。」假如事主仍未走出傷痛，可以向坊間的機構求助，包括提供住屋、經濟援助及情緒支援等。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288