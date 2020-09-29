中年男女闖港大撕毀文宣　學生今午重建連儂牆　校方加強保安措施

上周六（26日）晚上，30多名中年男女闖入香港大學校園，撕毀連儂牆及推倒學生會旗幟。事發時，更有人以雨傘刺向拍攝影片、出言阻止的學生。昨日港大副校長羅哲基向學生發電郵指，校方已收緊保安措施，包括學生及教職員需持學生證或職員證，方可進入校園範圍。香港大學學生會指將於今日（29日）下午約1時，於港大校園重建連儂牆。

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港大行政及財務副校長羅哲基昨日（28日）向師生發電郵指，鑑於最新情況，港大已收緊校園的保安安排，學生及教職員要持有學生證或職員證進入校園，保安會按需要檢查，而校外人士需要出示相關文件，否則可能要紀錄個人資料。與此同時，保安將隨機搜查進入校園人士的隨身物品，包括可能會搜查駕車入校園的人士。

香港大學學生會學苑即時新聞facebook帖文指，電郵提及提醒學生及職員在所有出入口進入校園範圍時，須隨身攜帶其有效學生證及職員證，訪客亦須出示身份證明文件，於入口處的獲授權人士可在有需要時對其進行檢查，至於未能出示身份證明文件的訪客，則可能會被要求提供個人資料以供保安記錄；入口處的獲授權人員有權隨機截查，進入校園人士的行李或個人物品。以上所有措施皆適用於以載具進入校園的人士。

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事發在上周六（26日）30多名中年男女持工具闖入香港大學，眾人破壞「大學街」的連儂牆及港大學生會旗幟。其間有人高叫：「我哋清理香港啲垃圾！」有人對學生惡言相向並出言辱罵，一度有人以雨傘刺向拍攝影片的學生。

據Facebook群組「香江同心會」影片顯示，事發時有人撕毀連儂牆，有一名操鄉音的拍攝者表示，他們是普通香港市民，由於不希望子女在「不乾淨」的大學讀書，因此「清潔」香港大學。拍攝者又自稱「我哋冇大檯（大台）、冇機構、冇錢攞」。片中可見，有人戴上勞工手套及手持黑色大垃圾膠袋。

事後，香港大學學生會會長葉芷琳表示，事發時學生會成員不在場，但接獲同學提供影片，立即跟進事件。她續指，當時保安員嘗試以言語喝止，但無其他行動。學生會早前曾與保安部商討事件，惟保安部解釋保安員不可以用身體接觸去阻止對方的行徑，只可以用言語勸阻。