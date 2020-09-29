網傳Party Room客人親熱片　最少3對情侶中招　負責人報警求助

近日網上流傳Party Room內的年輕男女親熱影片，偷拍地點為油麻地一間Party Room，疑有情侶租用房間，「情到濃時」發生親熱行為，被房內監控鏡頭拍下，結果有關影片流出。據悉有多名男女中招，目前已知有3對苦主。事件引起網民熱議，質疑是否有人將客人私隱外洩。 《香港01》記者訪問Party Room女負責人，對方指與男朋友合伙經營，男朋友曾將客人親熱影片傳給一名男性友人，未料兩人後來因金錢問題反目，對方更將有關影片放上網。他們已就事件報警，並會取消Party Room全部預約。惟黃小姐指，房間內的閉路電視明顯地安裝在天花上，亦有貼出告示提醒客人有24小時監控。當他們發現客人有過份親密行為時，亦會傳短訊提醒，惟仍有客人有較過火的行為，他們對事件亦感到無辜。《香港01》已就事件向警方查詢。

涉事的Party Room開設於油麻地雅達商業大廈，《香港01》記者今午（29日）到上址了解，惟Party Room已無人應門，而acebook專頁已經被刪除。至傍晚時份，記者再到Party Room了解，負責人黃小姐現身交代事件。

負責人黃小姐接受訪問時表示，房間內的閉路電視安裝在明顯的位置。（林振華攝）

Party Room負責人黃小姐接受訪問時表示，她與姓林男朋友於今年二月起，營運該名Party Room。數個月前，林發現店內的閉路電視拍攝下客人的親熱行為，他遂將有關照片及影片傳予一名男性友人A先生。不過，A其後與林有金錢瓜葛，雙方反目成仇，A更到林的住所追數，並與其家人發生爭執。由於受到滋擾，林當時曾報警求助。

直至上周五，社交媒體Instagram一個帳戶流出客人親熱影片，以及林與A過去的對話內容。他們懷疑是A利用太空卡開設帳戶，公開有關片段。其後，林的另一名友人B先生，亦將林的個人資料包括身份證上傳至互聯網。由於個人私隠被公開，林再次報警。

黃小姐續指，Party Room一向有安裝閉路電視，明顯地安裝在天花上，亦有告示提醒客人會24小時監控。上址一向多情侶租用，偶有情侶作出較過火的親暱行為，負責人一旦發現，便會傳短訊提醒避免過份親熱，不排除有客人沒有見到相關短訊，結果行為被監控鏡頭盡錄。黃小姐指，當他們發現影片在網上流傳後，亦曾嘗試聯絡A先生，惟對方常用太空卡，故現在對方失聯，林對當時將影片傳給A亦感到後悔。

受事件影響，黃小姐稱已取消Party Room全部預約，並向客人交代事件，預計會損失數萬元。他們亦已就今次事件報警，但暫未有警方到場調查，目前他們未接獲相關客人投訴。