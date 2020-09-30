10.1遊行｜疑有網民號召各區集結　保安局：對違法行為嚴正執法

近日，有網民號召市民於10月1日國慶、中秋夜在多區集結。警方早前表示高度關注，並預備出動六千名警員嚴陣以待。今日（30日）保安局發言人指，留意到有人繼續於網上煽動他人明日（10月1日）於香港各區參與未經批准集結，更鼓吹使用暴力，包括攻擊警署、投擲汽油彈、非法堵路等，公然挑戰法治，嚴重破壞公眾安寧和社會秩序。

保安局強調，參與未經批准集結屬違法行為，最高可判處監禁5年。觸犯暴動罪，最高可判處監禁10年。傷害他人身體、管有或使用汽油彈、縱火等嚴重罪行，都可判處長期監禁；另外，保安局重申，市民不應參與任何未經批准集結或受禁的羣組聚集。警方絕不容忍任何違法及暴力行為，會嚴正執法，確保社會安寧、公共安全。