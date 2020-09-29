10.1遊行｜中聯辦稱國安法「利劍高懸」　不容亂港者肆意妄為

民陣原訂於10月1日發起遊行，不過遭警方批出反對通知書。中聯辦今天（29日）再發新聞稿，稱12名港人因非法越境被內地執法部門查獲，犯罪事實清楚，適用法律明確，案件正在依法辦理中，「但一些別有用心的人士居然藉此散佈各種謠言」，並在網上策劃煽動國慶和中秋期間發起非法遊行。 中聯辦嚴正警告，揚言香港國安法「利劍高懸」，絕不容許亂港者肆意妄為，又稱「堅定支持特區政府和警方果斷執法，確保廣大市民度過一個歡樂祥和的節日」。

中聯辦發言人表示，廣東海警日前在內地水域，查獲了12名涉嫌非法越境的港人，依法對其採取刑事拘留措施，經深入調查，已查明相關人員的犯罪事實，並正依法呈請內地司法機關批准逮捕。

中聯辦稱，違法者必須受到法律的製裁，這是人所共知的常識，「然而，在香港卻有一些人“無理攪三分”，別有用心地散佈和炒作所謂“勾結送中”等謠言，意圖掩蓋其搞亂香港的罪惡行徑，正是他們蠱惑這些非法越境者以身試法、鋌而走險，最終走上歧途、墮入法網，他們才是禍害香港的幕後黑手。」

發言人又指出，令人憤慨的是，有反中亂港勢力無視上述案件事實真相和香港警方的反對，執意煽動在10月1日發起非法遊行，甚至提出釋放12名犯罪嫌疑人的荒唐要求，實在是言無法綱、行無底線，「更為聳人聽聞的是，極少數激進分子還在網上群組策劃所謂“月夕行動”，策動發起暴力衝擊、攻擊警署，甚至慫恿非法購買槍械、弓箭等殺傷性武器，對警員進行恐怖襲擊。這些公開煽動顛覆國家政權、攻擊執法機構和警員的恐怖行為，是對香港國安法和本地法律的公然挑釁。」

中聯辦指，香港警方已鄭重聲明，將依法出手，果斷執法，絕不容忍任何違法行為滋擾成事，全力維護公眾安全和公共秩序，中聯辦表示堅決支持。發言人強調，香港國安法頒布實施後，香港社會開啟了由亂轉治的新階段，「希望廣大市民看清一小撮人搞亂和攬炒香港的險惡用心，共同維護香港社會的繁榮穩定。」