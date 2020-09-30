黑雨夜雷電交加 　唐狗疑受驚進入紅隧高速奔跑

今（30日）晚上8時許天文台發出黑色暴雨警告信號，全港多區雨勢均非常大，在街上的市民紛紛狼狽走避，多區交通出現擠塞。有巿民在Facebook 群組上載一段短片，片段拍到一隻全身濕透、戴有頸圈的黑色唐狗在紅隧的壆位由慢行逐漸變成高速奔跑，旁邊一直有車駛過，情況十分驚險。有網民猜測狗狗可能是因避雨或受行雷閃電及大雨受驚進入隧道。警方表示，於晚上約8時15分接到駕駛人士報案，稱一隻狗在紅隧內出現，警方遂向紅隧職員了解，職員表示已尋回狗隻，並將交由愛護動物協會處理。