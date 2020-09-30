【黑色暴雨】迎月夜黑雨襲港　多區水浸交通大擠塞

今（30日）為中秋節前夕，未料晚上下起滂沱大雨，全港多區均交通擠塞，到處也有水浸情況。天文台於晚上7時15分發出黃色暴雨警告信號，35分鐘後發出紅色暴雨警告，至8晚10分轉發黑色暴雨警告。天文台指，受一道強雷雨帶影響，入夜後本港有雷雨，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。雷暴警告亦生效。

觀塘道水浸十分嚴重，有小巴被水浸困住。（網上圖片）

觀塘道水浸十分嚴重，有小巴被水浸困住。（網上圖片）

網上有不少片段拍到大雨下街頭水浸連連的情況。在觀塘道，有一輛載有乘客的小巴被雨水浸過半個車輪，懷疑一度動彈不得。在廣田巴士總站，大雨導致幾乎淹沒半個巴士站的地下，大雨傾盆落下且水流急速，目測現場水浸高度至少有10至20厘米。

因水浸，運輸署於晚上8時許陸續宣佈，觀塘道往油塘方向近觀塘地鐵站的慢線 及土瓜灣道來回方向近馬頭角道的全線現已封閉。窩打老道(獅子山隧道方向) 至窩打老道天橋(獅子山隧道方向) 及觀塘繞道(大老山隧道方向) 至觀塘道(油塘方向) 路段交通繁忙，駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。