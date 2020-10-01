十一遊行｜警多區設路障　荃灣截私家車檢伸縮棍、文宣拘男司機

今日（10月1日）國慶及中秋節，有網民發起遊行及多區集會，警方於多區高調巡邏及戒備，又在主要幹道及過海隧道設置路障查車。警方指，下午3時許於屯門公路近荃灣翠豐臺一帶設路障截查車輛期間，發現一輛私家車的行車證過期，並在車上搜獲伸縮棍、頭盔、面具及宣傳單張等。警方指部分單張寫有涉嫌鼓吹香港獨立的標語，35歲男司機涉嫌藏有工具可作非法用途、駕駛無牌車輛，以及在沒有第三者保險而使用車輛等罪行被捕。

警方下午起於屯門公路近荃灣翠豐臺一帶設路障截查車輛。（陳蕾蕾攝）

警方指，由於網上有人鼓吹會於今日進行違法暴力活動，現正密切留意全港各區情況，加強情報搜集，並會主動截查可疑人士及車輛，務求及早偵破罪案。

另外警方亦於港島區拘捕最少兩人涉嫌管有攻擊性武器。下午4時許，警方在灣仔史釗域道截查一名23歲男子，並在其身上搜獲一把可摺疊成有如咭片大小的利刀，他涉嫌管有攻擊性武器被捕。至下午約4時半，警方亦在銅鑼灣杜老誌道和駱克道一帶巡邏，截查一名男子，並在其背包內搜獲鎅刀、士巴拿、索帶和手套等物品，男子同涉管有攻擊性武器被捕。警方指高度關注有人涉嫌在人多擠逼的鬧市內藏有攻擊性武器，不排除有人企圖利用相關物品傷害市民或警務人員。