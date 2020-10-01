十一遊行｜防暴警銅鑼灣商場舉藍旗　學生記者遭截查

今日（10月1日）國慶及中秋節，有網民發起遊行及多區集會，其間水炮車及銳武裝甲車於中聯辦外戒備，據了解，警力今提升警力至不少於6,000人。全港多區都有警員巡邏，亦在多條幹道設置路障及截查車輛，交通擠塞。警方早前公布修改《警察通例》中「傳媒代表」定義。浸大新聞系高級講師呂秉權以記協觀察員身份現身銅鑼灣，監察警方對傳媒作出的安排、警隊傳媒聯絡隊工作時的行為表現。警方於銅鑼灣Sogo對開設防線其間，截查逾50人，包括兩名身穿黃背心的記者。據了解，二人屬樹仁大學編委的記者。 於中午12時許，防暴警員於銅鑼灣怡和街開始截查途人。至下午2時許，有警員於記利佐治街及Fashion Walk商場門口外，向商場方向舉起藍旗，繼而有10多名持槍防暴警員進入商場驅趕市民，並多次在商場內舉起藍旗。其後Fashion Walk內的H&M亦隨即關門，其間仍有不少客人仍在店內。現場可見，防暴警員都帶備長槍及警告旗幟，包括警告有可能違反《港區國安法》的紫色旗幟。

防暴警員於銅鑼灣東角道兩度展示藍旗。（王潔恩攝）

民陣原定十一國慶日舉辦遊行，獲警方發出反對通知書，民陣上訴最終被駁回。不過仍有不少人亦響應遊行活動，警方嚴陣以待，又安排水炮車到中聯辦及銅鑼灣高士威道維園球場對開戒備。而因警方早前公布修改《警察通例》中「傳媒代表」定義。浸大新聞系高級講師呂秉權現身銅鑼灣，稱記協今日派出三至四位觀察員，到港島區公眾活動現場進行記錄，以記下警方對傳媒作出的安排、警隊傳媒聯絡隊工作時的行為表現。他說，至下午2時暫未見到有不合理的對待。

兩學生記者被截查後放行

近下午3時，警方於銅鑼灣Sogo對開設防線，截查逾50人，包括兩名身穿黃背心的記者。二人指屬樹仁大學編委的記者，於採訪時警員突前後「夾擊」，與其他數十人一起被截停在防線內。二人又指，警員稍稍檢查其行裝及抄下個人資料後就放行。而在場傳媒聯絡隊人員多次開咪要求防線前的記者穿上黃背心及戴上記者證。

香港樹仁大學學生會編輯委員會於facebook確認被截查二人為學生記者，他們於檢查記者證後獲放行。

+ 4 + 4 + 4

早於中午12時許，不少防暴警員已於銅鑼灣駐守及巡邏，其間要求記者穿上反光衣及佩帶記者證，又截查身穿黑衫途人。其後，一名男子手持黃色汽球現身銅鑼灣，有10多名警員將該男子包圍，搜查該男子的隨身物品後放行。人民力量陳志全（慢必）亦現身銅鑼灣，他稱人民力量今日下午1時會如常在銅鑼灣派口罩，希望指警方克制，又指市民放假想外出過節並無問題。至下午1時許，防暴警員於銅鑼灣東角道兩度舉起藍旗，警告在場人士正參與非法集結，要求他們離開。現場可見，警員帶備長槍及警告旗幟，包括警告有可能違反《港區國安法》的紫色旗幟。

警員入商場舉藍旗

至下午2時許，有警員於記利佐治街及Fashion Walk商場門口外，向商場方向舉起藍旗，繼而有10多名防暴警員進入商場驅趕市民，並多次在商場內舉起藍旗。其後Fashion Walk內的H&M亦立即關門，其間仍有不少客人留在店內。

↓↓ 去年10.1遊行的衝突情況↓↓