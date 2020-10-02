陳同佳擬10月赴台自首　潘曉穎母：望陳盡快確定日子會贈機票送行

涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎，並潛逃回香港的青年陳同佳，去年10月因洗黑錢刑滿出獄，至今將近一年仍未兌現赴台灣自首說法。協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，今日（2日）發放陳同佳的錄音，陳強調回台灣自首的想法一直沒有改變過，將會請律師安排。 潘曉穎母親透過中間人回應事件，並指陳出獄後一直未有現身，不肯定錄音是否陳同佳本人或何時錄音，希望他走出來在傳媒面前重申承諾；又指赴台計劃一直拖延，希望他盡快訂下確實日子，好讓潘母履行承諾，妥善安排陳同佳飛台灣的機票及一切所需交通。

▼台灣拖篋殺人案 ▼

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管浩鳴發放陳同佳錄音：陳親自剖白 其自首意願

兩年前涉嫌在台灣殺害女友的香港青年陳同佳，去年10月洗黑錢罪刑滿出獄後曾稱願意回台灣自首，其後入住安全屋受香港警方保護。時隔至今一年，死者潘曉穎的母親近日多次隔空喊話，要求陳同佳盡快兌現赴台承諾。

協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，今（2日）發放陳同佳的錄音聲帶，親自剖白其自首意願。潘曉穎母透過女兒生前老師回應，指陳同佳出獄後一直未有現身，不肯定錄音是否陳同佳本人或何時錄音，希望他走出來在傳媒面前重申承諾。潘母又指陳同佳赴台計劃一直拖延，希望他盡快訂下確實日子，好讓潘母履行承諾，妥善安排陳飛台灣的機票及一切所需交通。

陳同佳：我返台灣的想法一直沒有改變過！

管浩鳴發放的陳同佳錄音全長僅23秒，陳同佳一開始再次向死者家屬潘生、潘太表示最大歉意，「我返台灣的想法一直沒有改變過，我會請律師安排返台灣自首的事情，請你們放心。」並再次為潘曉穎的事情向潘生潘太道歉。

被問到陳同佳出發台灣的具體時間和日期，管浩鳴稱正等待台灣律師通知，有進一步消息會通知傳媒。台灣陸委會重申，一切依法辦理，刑事警察局已跟香港警務處建立一個單一的聯繫窗口。如果陳同佳確定要來台灣面對司法，隨時可以透過窗口聯絡，相關事宜已準備就緒。陸委會又稱，此案關鍵在於陳同佳真實的投案意願，以及港府的責任感。