陳同佳案｜01消息：陳同佳本月內赴台自首　感謝潘媽媽願為他求情

觸發《逃犯條例》修訂風暴的台灣殺人案疑犯陳同佳，出獄近一年仍未赴台自首，死者潘曉穎的母親近日多次隔空喊話，要求陳同佳盡快兌現承諾。 《香港01》獲悉，陳同佳已通知台灣代表律師聯絡相關部門，處理回台自首安排，期望10月份內成行。陳同佳再次向死者潘曉穎的父母致歉，並多謝潘媽媽願為他求情。

▼台灣殺人案引發《逃犯條例》風暴 ▼

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台律師下周一處理

陳同佳去年10月因洗黑錢案刑滿出獄，目前居於警方提供的安全屋，過去一年未曾公開露面。死者母親潘太近日多次接受傳媒訪問，要求陳同佳公開交代何時赴台自首，又提出「最後限期」，若本月23日、即陳同佳出獄一周年仍未起行，將有進一步行動。潘太同時稱，若陳同佳赴台自首，她願意為對方求情。

勸服陳同佳自首的聖公會教省秘書長管浩鳴，近兩日已親自與陳同佳及其父母見面，商討自首事宜。消息指，事隔一年陳同佳自首意願未變，並首度開腔回應，再次向潘生、潘太表示最大歉意，並多謝潘媽媽願為他求情，給他一個改過自新的機會。

陳同佳已通知台灣代表律師聯絡相關門，處理他回台自首的安排，期望10月份內成行。律師將於台灣假期後，即下星期一（10月5日）作安排。

▼陳同佳與潘曉穎相處情況▼

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台灣陸委會發言人邱垂正早前指，台灣的刑事警察局跟香港警務處已建立「單一聯繫窗口」，如果陳同佳確定要來台灣面對司法，隨時可以透過窗口聯絡安排，依法辦理。

據悉，陳同佳一方未決定是否透過窗口處理，還是向台灣法務部提供相關資料；至於是否乘搭台營客機、家人會否同行，有待進一步安排。