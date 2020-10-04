西貢火箭殘骸｜航拍直撃巨型碎片擱灘　遊人爭相合影　水警終搬走

西貢白腊灣早前出現疑為中國長征火箭殘骸，有軍事專家相信火箭殘骸來自中國製造火箭，屬於火箭的「整流罩」部分，事件同時引起殘骸或會釋出有毒物質的憂慮。《香港01》記者今早（4日）航拍直撃，該塊體積約為2米乘2米的殘骸貼近岸邊，擱在沙灘上相當顯眼；另外，今日有不少遊客到場暢泳，有人特意與殘骸合照留念，又表示不擔心碎片或會釋出有毒物質。 至中午12時許，一艘水警快艇隊靠岸，約10名警員合力將火箭碎片搬上快艇運走，暫時未運往何處。

《香港01》記者今早航拍直撃，該塊體積約為2米乘2米的殘骸貼近岸邊，擱在沙灘上相當顯眼。（蔡正邦攝）

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今日凌晨警方已大範圍圍封該塊殘骸﹑禁止遊人靠近。記者今早再到白腊灣查看，有警員早上已在場駐守，民航處職員其後亦到場檢查；另外，上址仍有不少市民露營，亦有人到場暢泳，逾十艘獨木舟停泊沙灘上準備出海，由於該個沙灘範圍較細，泳客活動範圍與該塊疑為火箭的殘骸相當接近，多名泳客靠近封鎖線前拍照留念。

市民Sunny前日到上址露營，原本看見該塊殘骸時，原以為是船隻的碎片，被問及會否擔心碎片釋出有毒物質，他直言不感到擔心，「都浸左咁耐，有咩好擔心？咪一樣有大把人落水玩！」，又表示這兩天看見不少人經過時特意拍下照片。市民鄧太表示，昨日行山到上址時已發現該塊殘骸，「仲諗緊會唔會係啲飛機殘骸」，稍後查看新聞才發現事件，及後她曾與同行友人討論會否釋出有毒物質，但直言「擔心唔到咁多架啦，輻射周圍都有！」今早則帶同小朋友到場拍照留念。

白腊村村長劉先生表示，周一早上發現碎片時未有想太多，後來方開始懷疑「係飛機殘骸者火箭殘骸」，又指曾擔心碎片會誤傷遊人，但由於物件太重無法搬走只好作罷。