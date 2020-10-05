台理律法律事務所代表陳同佳　今與部門會面　管牧：有消息會通知

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的香港青年陳同佳，因洗黑錢罪入獄，去年10月23日出獄，近日發表錄音表示會盡快赴台自首。一直協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴牧師表示，代表陳同佳的台灣理律法律事務所已收到陳指示，今（5日）就案件與台灣當局會面，安排他赴台事宜。被問到受委托律師與台灣甚麼部門見面，及會面時間，管牧僅回覆指「一有消息會通知大家。」

管浩鳴（右）指台灣理律法律事務所代表陳同佳與相關部門會面，商討陳赴台事宜。（資料圖片）

涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎，並潛逃回香港的青年陳同佳，去年10月因洗黑錢刑滿出獄，至今將近一年仍未兌現赴台灣自首說法。協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，日前發放陳同佳的錄音，陳強調回台灣自首的想法一直沒有改變過，將會請律師安排。管浩鳴今（5日）表示，由台灣理律律師事務所代表陳同佳，但不清楚哪一位律師代表發言。至於與台灣甚麼部門見面，及會面時間，管僅回覆指「一有消息會通知大家。」

管浩鳴日前發放的陳同佳錄音全長僅23秒，陳同佳一開始再次向死者家屬潘生、潘太表示最大歉意，「我返台灣的想法一直沒有改變過，我會請律師安排返台灣自首的事情，請你們放心。」

王牌律師事務所代表陳同佳

本身為律師的民主黨立法會議員涂謹申在商台節目表示，台港無正式協議約束對方提供證據，但特區政府在兩年多前曾就陳同佳案向台灣索取案件相關證據，認為香港政府應向台方提交陳同佳在香港錄取的認罪及犯案過程口供、香港審訊等記錄。而陳同佳將口供紀錄帶往台灣，亦是其中一個可行方法。

理律法律事務所被譽為「王牌律師事務所」，成立於1953年，是台灣規模最大的法律事務所，網羅包含陳長文、李念祖等王牌律師。去年陳同佳出獄，曾傳由台灣著名律師陳長文為陳同佳打官司，後來管牧指並非事實，該事務所由陳長文擔任資深合夥人，但替陳同佳辯護的並非陳長文本人。