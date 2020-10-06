酒吧兇殺案｜尖沙咀黑幫仇殺　警：無證據顯示因限聚令引起衝突

兩派黑幫因身體碰撞由尖沙咀酒吧打出街頭，釀成1死3傷，警方列作謀殺及傷人案。對於有指與限聚令下酒吧凌晨零時打烊逐客有關，警方交代案情時澄清：「無任何證據指出因（限聚令）關門引起衝突，主要因身體碰撞。」事件亦無關利益衝突。據了解，今（6日）凌晨零時，兩批黑幫人馬「和勝和」及「14K」在尖沙咀金門商業大廈閣樓酒吧內發生爭執，有人之後「吹雞」，召來10多名惡漢在店內大肆破壞，雙方發生打鬥，有14K背景的職員及顧客被「爆樽」施襲。事件中4名職員死傷，部分人為14K猛人「九指華」門生。

警方表示無證據顯示酒吧兇殺案因限聚令引起衝突。（陳蕾蕾攝）

油尖警區助理指揮官（刑事）張伯傑警司講述案情，指今日（6日）凌晨約零時30分，兩班不同黑幫背景酒客在尖沙咀柯士甸道一間酒吧內消遣，其間雙方因身體碰撞問題引起爭執，繼而動武，並且用場內硬物互相毆鬥，其後四散。警方接報到場發現有4名本地男子受傷，4人均為酒吧職員，年齡介乎34至49歲。4名傷者均送往伊利沙伯醫院救治，其中一名36歲傷者頭部重創，經搶救後無效，於同日凌晨1點30分證實死亡；另外三名傷者經治理後經已出院。

警﹕無證據指因限聚令或利益衝突釀命案

被問到命案是否與限聚令下酒吧凌晨零時打烊逐客，或黑幫爭做「睇場」有關，西九龍總區高級警司（刑事）曾仲斌高級警司表示﹕「無任何證據指出因（限聚令）關門引起衝突，主要因身體碰撞。」而且相信與利益衝突無關。警方已鎖定目標人士，暫時未有人被捕。

警方作出呼籲，如果有市民目擊案件經過或者有任何與案件有關資料，盡快聯絡西九龍總區重案組第一隊，電話是36618251。曾仲斌補充，警方及其他政府部分會加強巡查酒吧，9月多次巡查共拘捕95名男女涉及毒品、賭博、藏有攻擊性武器等罪行，呼籲市民疫情下避免去人多地方，警方遇上違規情況時，會積極作出檢控。

「九指華」涉澳門肢解案仍在逃 門生今打鬥身亡

消息指兇案涉及黑幫「和勝和」及「14K」，4名死傷者均有14K背景，部分人為江湖猛人「九指華」門生。「九指華」本名黃冠華，2008年涉嫌在澳門肢解殺害同門叔父「差佬文」，一直被澳門當局通緝，目前仍然在逃。他於2010年在缺席聆訊下，因身為黑社會成員、殺人、嚴重傷人等4罪被澳門初級法院判刑25年。

當年案情透露，九指華是黑社會14K頭目，08年初到澳門一賭廳搵食，其門生馬德指差佬文（60歲）十多年前欠下一筆200萬賭債未還，九指華代出頭追數。同年9月6日晚，差佬文在澳門被九指華等人押往氹仔火鍋店講數，他遭十多人圍毆，有人用刀刺向其胸口及以利器割喉，差佬文終傷重死亡，其後更被人肢解，殘肢被載入皮篋藏於高美士街一單位的雪櫃中，至9月18日被揭發，澳門司警拘捕大部份涉案人並落案檢控，但被指是主腦的九指華則一直在逃。