藉《第五人格》誘女童影裸照拍片　涉案37歲小學教師被停職

深水埗一間學校的37歲小學教師，涉透過手機網上遊戲《第五人格》，利誘多名女童拍攝不雅照片及影片，早前被警方拘捕。據悉，涉案男教師於深水埗寶血會嘉靈學校任職，校方昨日（12日）已向家長發家長信，指該名教師已即時停職。

深水埗寶血會嘉靈學校校長馮敏兒昨日（12日）向家長發放家長信。校方表示，昨日（12日）從警方獲悉一名教師涉嫌犯刑事罪行被捕，由於案件已進入司法程序，現階段不作評論。

馮敏兒又在信中提到，學校法團校董會對事件極度關注，由於涉事教師涉及刑事訴訟，為保障全校師生安全，法團校董會根據《資助則例》會着令涉事教師即時停職。另外，校方已啟動「危機及安全處理組」，按既定程序處理事件，並安排學校教師、社工及教育心理學家為學生提供輔導，協助他們疏導情緒。

《第五人格》2018年7月推出，為一款逃生遊戲。（資料圖片）

警方今年9月初接獲一名女子報案，指於其8歲女兒的手機中發現數張女兒自拍的不雅照片。警方發現，女童在8月時透過網上手機遊戲認識一名陌生男子，男子促使女童提供不雅照片，以換取虛擬武器。警方亦發現男子曾與女童進行視像通話，過程中他曾要求女童作出猥褻行為。警方上周五（9日）在九龍灣一住宅單位，拘捕一名37歲姓邱男子，職業是小學教師。警方檢查其手機時，發現有20張不雅照片及3段不雅視頻，估計尚有至少6名女童受害。案件昨日（12日）已經提堂，押後至下月9日再訊。