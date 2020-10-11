誘8歲女童傳不雅相換《第五人格》武器　牛頭角37歲男被捕

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一名男子借網上遊戲結識玩家，再用遊戲武器誘使未成年少女拍不雅照片及影片，最終落網。警方新界南總區重案組經調查，在周五（9日）早上於牛頭角拘捕一名37歲姓邱本地男子，在該名男子的手提電話內發現懷疑屬於多名未成年少女的不雅照片及影片，他涉嫌「利用、促致或提供未滿十六歲的人以製作色情物品」、「向十六歲以下兒童作出猥褻行為」及「管有兒童色情物品」被捕。
《第五人格》2018年7月推出，為一款逃生遊戲。（資料圖片）
警方在9月6日接獲一名38歲女子報案，指其8歲女兒早前經一網絡遊戲認識一名男子，及後疑被對方誘騙發送不雅照片，以換取遊戲武器。據了解，該遊戲為《第五人格》。
警方新界南總區重案組接手調查，在10月9日早上於牛頭角拘捕一名37歲姓邱本地男子，在該名男子的手提電話內發現懷疑屬於多名未成年少女的不雅照片及影片。他涉嫌「利用、促致或提供未滿十六歲的人以製作色情物品」、「向十六歲以下兒童作出猥褻行為」及「管有兒童色情物品」被捕。

被捕男子已被暫控一項「利用、促致或提供未滿16歲的人以製作色情物品」罪，案件將於明日（12日）於沙田裁判法院提堂。
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