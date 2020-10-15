徒手挖狗屍內臟疑食用案　警方今午登門拘捕涉事阿伯

新田昨日（14日）發生恐怖阿伯徒手挖狗屍內臟事件，幸得愛狗人士及時制止，狗狗始得以保全屍。事件曝光後再有新發展，據了解，警方今（15日）中午，在米埔隴村拘捕一名67歲姓張男子，他涉嫌解觸犯 《貓狗規例》禁止屠宰狗隻或貓隻作食物，被帶署扣查。 《香港01》記者中午到現場了解，發現地上依稀仍見到事發時拖狗屍留下的血路。記者再在附近村落查問，有村民認得涉事阿伯，透露他為退休人士，今午約12時許，有警方到阿伯家中，將他帶上警車離開。

《香港01》記者前往涉事的青山公路新田段近米埔隴村現場視察，發現地上依稀仍見到事發時拖狗屍留下的血路。（黃偉民攝）

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揭發事件的高小姐向記者表示，警方通知她已拘捕了涉事阿伯。高小姐對此感到開心，「佢（阿伯）太猖狂啦，擺上網之後，影響太大，大家議論紛紛，警察都要拉人平息。」

高小姐今早接受《香港01》訪問，直斥阿伯的行為離譜及殘忍。高小姐指，事發時見到老伯正在將狗屍從路中拖至路邊，「仲諗住老人家咁好心，幫手拖狗屍去路邊。」惟高小姐上前查看時，發現有人從狗屍裂開的胸腔位置挖出肝臟，「真係嚇一跳，老人家狗肝扯出嚟，我喝停佢，佢仲叫我走，話唔關我事。」高小姐立即制上伯伯，但對方未有理會，高小姐於是提出給100元給他買東西食，對方才同意並放下膠袋。

根據本港於1950年立下的《貓狗條例》，限制不能以貓狗肉用作食物，且不論是否給予人類食用，或動物食用，均屬違法，最高刑罰是罰款5千元及監禁半年。