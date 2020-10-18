海關破躉船走私貴價水果　檢靜岡蜜瓜晴王提子　值2千萬拘22人

海關早前（15日）於龍鼓洲附近海域搗破一宗走私案，首次發現有不法分子涉嫌利用躉船走私高價值水果的案件，檢獲240噸凍肉及4噸共600箱貴價水果，估計市值約2000萬元，相信走私行動可避開約1500萬內地入口稅。行動中共拘捕22人，包括船員﹑主管等等，年齡介乎20至67歲，並扣查4艘船隻。 是次檢獲的貴價水果約值50萬，包括靜岡蜜瓜﹑晴王提子等等，未有放入冷凍櫃內保存的貨物將被全數銷毀，其他貨物將稍後充公。

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海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝表示，是次行動共動員150人，扣查一艘貨船﹑3艘躉船及3拖船，檢獲240頓凍肉及4公噸貴價水果，市值約為2000萬元，共拘捕22人，年齡介乎20至67歲，包括部份為船員﹑主管等等，其中兩名為內地人。海關不排除案件為集團式操控，目前案件仍在調查中。呂少輝指，是次走私案中使用的尼龍袋可裝入大量貨物，每袋可裝有900公斤凍肉，而尼龍袋附設手抽，以便由躉船快速吊往船邊貨船，以減少交收時間。

港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸指，涉案船隻位於距香港水域少於一海哩，上貨後船隻只需1至3分鐘，便可離開香港海域。海關因應情況出動高速截撃艇以及巡邏艇行動，其中一輛拖船一度逃至龍鼓灘，遭埋伏海關船截撃；另外，是次所檢獲的凍肉包括牛肉﹑牛內臟﹑豬肉﹑豬內臟以及雞腳等凍肉，該批凍肉來自英國﹑美國﹑巴西﹑智利﹑印度等等，內地入口稅為70％，而增值稅7％，共可逃避1500萬稅項；水果方面，包括晴王提子﹑靜岡蜜瓜﹑熱情果﹑蕃茄﹑麒麟果等，入稅約為70至80％，增值稅約為10-13%，相信可避開50萬元稅項。

他表示，由於國內實施《符合評估要求的國家或地區輸華肉類產品名單》，所有進口凍肉需以正規途徑向內地海關申報，而印度牛肉去年因證實有皮膚病問題，去年內地已禁止印度牛肉進入內地，相信成為不法分子走私原因。他續指，如走私過程凍肉未有良好保存，或會帶有病菌，流入市場或對食物安全造成隱憂。

據市價，晴王提子價格可高達$600一磅。（鄧詠中攝）

海關於本年已破34宗海路走私凍肉案，檢獲3,530噸貨物，總值1.54億元，共拘捕164人；而本年破獲案件數目為過去10年總和的1.6倍，檢獲凍肉數量及價值分別為總和的2.3同2倍，拘捕人數則為3倍。