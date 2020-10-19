HotCha黎美言攜母悲慟認屍　原定昨舉家慶生　指會完成胞弟遺願

上周五（16日）早上，前女子組合HotCha成員黎美言的胞弟黎嘉駿，於灣仔駱克道「國樑樓」墮斃，終年28歲。今早（19日）黎美言與母親及親友到殮房認屍，黎回應傳媒時表示胞弟為值得尊敬的舞台劇演員和作詞人，形容對方是自己「一生中最愛嘅細佬」，又指「會完成佢嘅遺願」，包括繼續發展其所屬的劇團﹑為其出碟及散文集。

黎美言與親友到域多利亞公眾殮房認屍。（鄧詠中攝）

今（19日）約上午10時半，黎美言與親友到域多利亞公眾殮房認屍，其間黎母需由親友攙扶協助，神情悲慟。黎美言接受傳媒訪問時表示，現時父母狀態均欠佳，目前會「用盡全力照顧爸爸媽咪先」，又指不會再深究胞弟的選擇。她形容胞弟為一個非常值得尊敬的舞台劇演員及作詞人，「嚟緊我會完成細路夢想，因為佢仲有少少遺願，佢嘅『想出軌劇團』，我會幫佢延續落去！」，指將延續胞弟劇團發展，同時協助出碟及散文集。

昨日（18日）為黎美言33歲生日，她於社交平台上再度發文悼念胞弟，表示半個月前約好昨日生日一家到海洋公園，現時卻無法實現，指收到胞弟離世的消息「崩潰全身發抖」。文中提到，黎當初進入娛樂圈的動力是為了讓家人擁有更好的生活，惟因年輕時為追夢已忽略不少事情，而近年生活開始較以往好，正當計劃養家時胞弟卻離開，又表示「今生只為你而活，帶着你的精神努力生活」。

黎嘉駿畢業於香港大學進修學院人力資源管理學系，生前是「想出軌劇場（OutStanding Theatre）」創辦人及藝術總監、香港作曲家及作詞家協會會員，於舞台劇界發展多年，亦是自由身演員、導演及填詞人等，曾獲提名香港電視大獎2017新人獎。

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事發於上周五早上11時，灣仔駱克道一名28歲男子由高處墮下，及後證實男子為黎美言的胞弟黎嘉駿，警方相信死者受感情及工作問題困擾，事件並無可疑。

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