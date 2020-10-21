元朗七旬翁疑因財產襲擊前妻　上庭前疑搬石油氣縱火燒屋墮樓亡

元朗發生懷疑縱火及墮樓案。20日晚上9時許，據報元朗教育路88號康城大樓，一名男子疑從高處墮下，倒臥大廈平台。救護員到場時，證實該名男子明顯死亡。惟墮樓事件發生約1分鐘後，上址大廈一個單位被發現起火，消防派出1煙帽隊及1條喉到場灌救，同時再調派多輛救護車到場戒備，消防約40分鐘後將火救熄，火警中無人受傷，約50人自行疏散。消防其後架起升降台，將墮樓男子屍體移至地面待查。警方正調查事件。

男死者71歲姓陳，居於康城大樓10餘樓一單位，上址單位有兩間房。他與前妻育有兒女，因各自建立家庭遷出。而陳翁與現年66歲姓曾前妻，於2018年因故離婚，自始前妻遷出單位，陳翁亦自兩年前起在上址獨居。據知離婚前，有人曾涉及家暴案件，但當時未有被拘捕，只記錄在案。

據了解，陳翁患有長期病，需定期覆診。消息透露，本月10日，陳翁到醫院覆診，前妻疑得知其離開寓所，於是趁機返回舊居執拾個人物品。惟陳翁竟提早回家，兩人在大廈電梯大堂狹路相逢，並展開對罵。期間有人用手叉住前妻頸項導致受傷，保安員發現事件報案，據知雙方曾因財產問題及金錢問題發生爭執。案件列作「家庭暴力」，經警方調查後，陳翁被控以「普通襲擊」罪名，須於明天（22日）出庭應訊。

消息稱，調查人員於起火單位的兩個房間內，發現多罐家用石油氣，其中一扇窗花打開。初步懷疑有人將石油氣罐搬到房間，再向雜物縱火及企圖引爆，隨即打開窗花墮樓。所幸消防員及時趕至移開石油氣，故未有發生爆炸，惟單位內已嚴重焚毀。初步不排除有人縱火燒屋再跳樓。警方及消防正調查事件。

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