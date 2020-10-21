警調查九龍塘噴油案後離開　目無法紀狂徒即灑辱罵法官相片大字報

狂徒目無法紀，趁警察剛離開案發現場，即再次犯案。 昨日（20日）晚上10時許，九龍塘發生大廈外牆被噴「大字報」案件，內容直指高等法院副司法常務官何俊堯為「狗官」，據知當時有一輛白色凌志房車駛至，4至5人突然跳落車噴字，得手後逃去，附近住客見狀致電報案。警員到場調查，隨後用黑膠袋將牆上字眼遮蔽，及至凌晨1時許才離開現場。 惟至今日（21日）凌晨近2時，九龍塘廣播道則有人在街上大灑「大字報」，內容與牆上的相近，更附有何俊堯法官的照片，上面寫有「奠」及「千古」字眼，似諷刺為遺照；兩旁則寫有「警察拉人狗官放人」、「狗官何俊堯」及「司法毒瘤」等辱罵字句。警員得悉事件後，調頭返回現場將數十張大字報檢走。案件中暫未有人被捕。

近來有不少人批評法官判案不公。時任東區裁判法院裁判官何俊堯，曾批評作供警員不可信，惹來部份人士不滿甚至狙擊。司法機構於本月8日表示，有8宗投訴針對何官，除了兩宗案因為律政司正向法庭提刑期覆核申請，要待司法程序完成才跟進，另外6宗案，經總裁判官蘇惠德了解及閱讀裁決理由或判刑理由後，認為投訴全不成立。針對何俊堯判決的6宗被投訴的案件，包括何俊堯在庭上斥責警員證人態度輕佻及蔑視、作供時猶如置身於「平行時空」及「大話冚大話」，總裁判官蘇惠德表示，何俊堯沒有表達任何個人或帶有政治傾向性的言論，亦沒有表面偏頗的情況。

較早時，大約昨晚10時許，馬可尼道近廣播道交界一住宅大廈屋苑外牆，被人用紅油噴上「狗官向俊堯 警察拉人 9官放人 目無法紀 正仆街」等字眼；此外，對面大廈馬可尼道2號外牆，亦被噴上「狗官何俊堯 警察拉人 狗官放人 目无法紀」等字眼。有消息稱何官正是住在附近。