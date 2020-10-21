年初長沙灣美心餅店遭掟汽油彈淋腐液　警拘17歲仔　8月曾涉堵路

今年1月11日晚上，長沙灣元州邨商場一間美心西餅遭人破壞，數名黑衣人擊毀店舖一幅櫥窗玻璃，並向店內投擲汽油彈及腐蝕性液體後逃去，一名35歲女顧客懷疑被不明液體濺中腳部需送院治理。 事隔10個月，警方今（21日）就案件拘捕1名17歲少年，涉嫌刑事毀壞、縱火及意圖使身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體，被捕少年於今年8月31日，於旺角區涉嫌非法堵路被捕，他被捕時身上被搜一張屬於一間地區性新聞網上平台的記者證。

警方拘捕一名17歲少年，涉嫌刑事毀壞、縱火及意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體。（林振華攝）

今年1月11日晚，長沙灣元州邨商場一間美心西餅遭人破壞。（林振華攝）

深水埗警區重案組第一隊督察陳文靜表示，於今年1月11日有4名「暴徒」衝入該間美心西餅店，硬物擊碎玻璃櫥窗，於店內投擲兩樽已燃點汽油彈，並向放滿麵包的貨架淋通渠水，一名顧客雙腳被濺中。疑犯其後逃離現場，遺下一個紙袋及裝有兩支未使用的汽油彈及多支卡式石油氣罐。

警方經調查後，昨日拘捕一名17歲涉案男子，陳文靜指他為一間港島東區中學的學生，案發時僅16歲，今次是第二次因為反修例暴力罪行而被捕，首次被捕為今年8月31日，於旺角區涉嫌非法堵路被捕，他被捕時身上被搜一張屬於一間地區性新聞網上平台的記者證。陳文靜指案件亦涉及至少3名在逃人士。警方會循青少年有否被教唆的方向調查，不排除稍後會有更多人被捕，又指警方會繼續調查所有罪行例如涉及反修例刑事案件。陳文靜又呼籲社會、學校、親友尤其家長應加多留意身邊年青人，切勿以身試法。

今年1月11日晚，長沙灣元州邨商場一間美心西餅被刑毀。（資料圖片）

警曾去信四傳媒協會 指自稱記者人士涉堵路被捕

警察公共關係科總警司郭嘉銓上月去信四個傳媒協會，指於8月31日太子站事件一周年，有人於旺角、太子一帶聚集，其間警員發現一名17歲少年於西洋菜南街近弼街馬路阻礙一輛貨車經過，又與另外兩人將雪糕筒踢出馬路堵路，以涉嫌公眾地方行為不檢將他拘捕，在其背囊搜獲一張《馬聞》記者證。信中又指於8月30日在旺角朗豪坊商場，警員截查時有人自稱記者，但未能交代受僱機構或出示記者證，警方發出限聚令告票，包括該名自稱《馬聞》記者的少年。信中又稱發現有自稱「記者」人士參與違法行為，及隨時可用「記者證」掩飾身份，增加警方執法困難。

《馬聞》：證件屬一次性 只可用於採訪區內事務

《馬聞》其後於Facebook回應，指曾向有關人士發出臨時記者證，雙方曾協議有關證件屬一次性及只可用於採訪馬鞍山區內事務，有關人士於涉事兩日的活動不屬《馬聞》授權的採訪職務。《馬聞》回應中又指於2018年創刊，為每兩個月印刷出版一次的社區報刊，成員由馬鞍山街坊自發組成，參與屬全義務性質及非受僱，但已向電影、報刊及物品管理辦事處取得報章註冊，以及向香港警務處獲批准社團註冊。