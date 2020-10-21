何文田男女無戴口罩登九巴吵鬧　警主動查拘黑幫男

何文田一對男女周二（20日）拒褪七人車讓路予一輛九巴，並登巴士爆粗指罵車長及乘客，事發片段引起公眾高度關注，警方反黑組主動調查後，今日拘捕涉案男子，涉嫌在公眾地方行為不檢及違反口罩令。警方表示，案件仍在調查中，將拘捕其他涉案人士。據悉，被捕男子有黑社會背景，警方稍後將拘捕片中女子。

警方今（21日）拘捕一名30男子，涉嫌在公眾地方行為不檢及違反《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》（第599I章）。（林振華攝）

被捕男子現年30歲，涉嫌在公眾地方行為不檢及違反《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》（第599I章），在公共車輛無戴口罩。據悉，他有黑社會背景，聲稱事發時將私家車泊在何文田常盛街路邊等人。

九龍城警區反三合會行動組第一隊主管黃昭婷表示，鑑於近日網上廣為流傳一片段，引起公眾高度關注，片段拍得昨日上午6時，一輛私家車停泊在常盛街路邊，阻礙交通，令一輛巴士無法駛經該路段，巴士司機要求私家車駛離時，一男一女登上巴士辱罵司機及乘客，由於事發時正值上班時間，男女拒絕離開，令巴士無法繼續行駛，引起乘客鼓譟，「兩名人士亦以極度挑釁態度，向乘客展開對鬧」，引起現場一片混亂。

黃昭婷稱，九龍城刑事部有見及此，主動展開調查，今日晚上8時，拘捕涉案男子。案件仍在調查中，將有其他涉案人士被捕。警方拖走涉案私家車，將進行檢驗。

根據相關片段，私家車一對男女登上巴士，與車長、乘客爭執，並講粗言穢語：「我哋係唔X褪，你講句對唔住咪得囉。」男女大吵大鬧，女子被質疑喝醉時稱：「其實我真係飲大兩杯，咁點呀？」其間男女無戴口罩。車長及後報警處理，警方到場前，男女已駕駛離開，案件原列「交通投訴」處理。