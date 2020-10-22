【休班警捱斬】警懸紅60萬緝3兇徒　涉去年葵涌警署外追斬休班警

葵涌警署一名45歲駐槍房男警，於去年8月30日深夜下班後，途經葵芳巴士總站對開時，遭三名男子伏擊，當中一人持刀，事主走避不及，手、腳及背身中最少三刀重創，兇徒逃去無蹤。事隔一年多，警方今（22日）於其Facebook專頁表示，現懸紅60萬追緝3名與案件有關的男子。

現場遺下斑斑血漬。（資料圖片/陳浩然攝）

警方指，一名休班警務人員去年8月30日，在新界葵涌葵義路葵涌警署對面的巴士站，被3名蒙面兇徒從後以利器襲擊，導致身體多處嚴重受傷。事後三名兇徒往葵仁路行人隧道方向逃去，案件由新界南總區重案組接手跟進。

現通緝3名與事件有關的男子，案發時年約20至30歲，第一名身高約1.65米，身形略肥，第二及第三名身高約1.8米，瘦身材。三人犯案時均戴上口罩，身穿黑色長袖外套及長褲。

傷口深可見骨 一哥：十分憤怒

案件於去年8月30日，遇襲警員由葵涌警署下班，當步行至葵義路近新葵芳花園D座對開一巴士站時，突有三名男子持刀撲出追斬，事主走避不及中刀，負傷沿葵義路狂奔約20米逃命，途至近巴士總站一間超市對開時，再被追上，雙方最後追逐出葵義路馬路。事主手、腳及背最少身中三刀，傷口深可見骨。救護員趕抵立即將他送往瑪嘉烈醫院治理，當時他清醒。

事發後警務處處長盧偉聰趕抵醫院了解，他向傳媒表示，對事件感到難過及十分憤怒，相關公然埋伏及襲警行為，非常卑劣，警方必定會全力緝兇，將兇徒繩之於法。

李桂華指排除警員因私怨被襲 相信涉反修例風波

至去年9月5日，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華在記者會上指，經調查後被斬傷的警員無欠債問題及長時間處於高水平評核，排除警員因私人原因被襲擊；同時根據逃跑人士衣著及其他情報等，相信事件與反修例風波有關。