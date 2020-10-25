智障婦失蹤｜六旬夫徹夜搜山10多小時　幼子憂母親搭車出市區

六旬漢偕智障妻在沙田作壆坑行山，其間妻子不知所終，至今已失蹤逾26小時。丈夫與搜救人員徹夜搜山，凌晨曾回家休息3小時，之後又匆匆離家繼續搜索，在山上來來回回合計已逾18小時。兩名成年兒子在家中等候消息，幼子憂心忡忡，指母親年幼時因發高燒而影響智力，但有自理能力，亦會獨自落樓買餸，更能煮食及照顧兩兒，約六年前亦曾走失，當時她用八達通乘搭巴士四圍去，最終被警方尋獲。由於父母不時行山，故對事發山路相當熟悉，懷疑母親自行下山後登上巴士。

49歲女子廖偉蘭身高約1.56米，體重約50公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。她最後露面時身穿白色短袖上衣、黑色長褲、黑白色帆布鞋及攜有一枝行山仗。（警方提供）

49歲失蹤婦人廖偉蘭，昨日（24日）下午4時許，她於沙田作壆坑最後露面後便告失蹤，其家人在同日晚上8時許向警方報案。她身高約1.56米，體重約50公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。她最後露面時身穿白色短袖上衣、黑色長褲、黑白色帆布鞋及攜有一枝行山杖。至今（25日）下午5時許，攀山拯救隊、消防、民安隊、警方仍在現場搜索，廖的丈夫亦在現場一同搜山，惟未有發現。

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廖婦與60餘歲的姓廖丈夫育有兩名成年兒子，一家四口同住水泉澳邨。據了解，夫婦兩人於昨午4時許，到作壆坑村對上近水泉拗村山頭行山，其間丈夫感疲累而停下稍作休息，妻子則在旁邊踢球做運動，其後她稱要上山取水，便獨自沿山路向前行，未幾不知所終。據兩人的幼子透露，父母經常行山，對上址熟悉，「個邊佢（母親）好熟，知道點樣行返落嚟，平時行開」，故父親不以為然，以為她會自行回家，遂下山回到住所等候，惟煮好晚飯後，母親仍未回家，父親驚覺她可能走失，立即上山搜索，並在晚上8時半報警。

幼子表示，母親走失後，父親由昨晚8時起便一直與搜救人員搜山，至凌晨3時才回家稍作休息，惟輾轉難眠，清晨6時又匆匆離家上山搜索。搜救人員指整個山頭進行搜索中，而失蹤的母親可能會自行回家，著兩兒留在家中等候消息。

他又稱，母親年幼時曾跌倒及發高燒，疑因「燒壞腦」導致輕度智障。雖然母親智力有缺陷，但有自理能力，平日會獨自落街買餸及煮飯，湊大兩子。六、七年前，母親亦曾走失，當時她用八達通乘車到其他地方，後來被警員截獲。自此之後，家人便不準她帶八達通，以防再次走失。惟日前長子為母親辦理了殘障人士八達通，疑貪方便便著母親隨身攜帶。幼子擔心母親下山後，在附近的巴士站登車出了市區，惟九巴公司初步沒有其八達通紀錄。

父子三人現時憂心不已，希望能及早尋回母親，盼市民幫忙留意。若幸運找回母親，他們會在其衣物上縫上住址及聯絡方法，亦會要求她隨時攜帶名片等，「盡量唔畀佢一個人，睇實多啲，會多啲關顧。」